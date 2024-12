Romunsko ustavno sodišče potrdilo izid prvega kroga predsedniških volitev

Romunsko ustavno sodišče je danes potrdilo izid prvega kroga predsedniških volitev, ki je potekal 24. novembra. Drugi krog volitev bo tako, kot je bilo načrtovano, v nedeljo, volivci pa bodo izbirali med skrajno desnim kandidatom Calinom Georgescujem in Eleno Lasconi, kandidatko iz zeleno-liberalne reformne stranke USR.

"Sodišče se je odločilo potrditi rezultate volitev za predsednika Romunije v prvem krogu in izvesti drugi krog 8. decembra," je na novinarski konferenci po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal predsednik sodišča Marian Enache.

V Romuniji so bile 24. novembra predsedniške volitve. Največ glasov je prejel 62-letni skrajno desni kandidat Calin Georgescu, ki mu ankete pred volitvami niso pripisovale možnosti za uvrstitev v drugi krog volitev. V nedeljo se bo pomeril s kandidatko Eleno Lasconi iz zeleno-liberalne reformne stranke USR.

Ustavno sodišče je glede morebitne razveljavitve izida volitev odločalo, potem ko je to zaradi očitkov na račun Lasconi zahteval kandidat Cristian Terhes. Kot je trdil, naj bi bili glasovi za kandidata Ludovica Orbana, ki se je iz predsedniške tekme umaknil teden dni pred volitvami in podprl Lasconi, nezakonito preneseni k njej. Romunske oblasti so opozorile na morebitno vmešavanje tujih akterjev v volitve.

Pred tem je ustavno sodišče odredilo tudi ponovno štetje 9,46 milijona glasovnic.