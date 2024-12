Na parlamentarnih volitvah v Romuniji največ glasov socialdemokratom

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Romuniji so zmagali vladajoči socialdemokrati (PSD). Po skoraj vseh preštetih glasovih so prejeli 22 odstotkov glasov, na drugem mestu je nacionalistično Zavezništvo za enotnost Romunov (AUR) z 18 odstotki. Skrajno desne stranke so skupaj osvojile tretjino glasov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rezultati po preštetih 99 odstotkih glasov kažejo, da je stranka AUR s 17,8 odstotka več kot podvojila rezultat z zadnjih volitev pred štirimi leti in bo postala druga največja stranka v dvodomnem romunskem parlamentu. "Romunsko ljudstvo je danes glasovalo za sile, ki se zavzemajo za suverenost," je dejal vodja stranke George Simion.

Na tretje mesto se je uvrstila desnosredinska liberalna stranka (PNL) z nekaj več kot 14 odstotki, ki trenutno vlada v koaliciji s PSD, iz katere prihaja trenutni premier Marcel Ciolacu. PSD je po delnih izidih prejela 22,4 odstotka glasov.

"Romuni so političnemu razredu poslali pomembno sporočilo," je po objavi rezultatov dejal Ciolacu. Kot je dodal, bo morala Romunija nadaljevati evropsko pot in hkrati "zaščititi romunsko identiteto, nacionalne vrednote in vero", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na četrtem mestu sledi zeleno-liberalna reformna stranka USR z 12 odstotki glasov. Izidi kažejo, da je petodstotni parlamentarni prag presegla tudi stranka madžarske manjšine UDMR s približno šestimi odstotki glasov.

Naraščanje podpore skrajni desnici

V parlament sta se s 7,2 in 6,3 odstotka glasov uvrstili še skrajno desni stranki SOS Romunija, ki jo vodi proruska kandidatka Diana Sosoaca, in novoustanovljena Stranka mladih (POT) skrajno desnega predsedniškega kandidata Calina Georgescuja, ki se bo v drugem krogu predsedniških volitev pomeril s kandidatko USR Eleno Lasconi.

Nacionalistične in skrajno desne stranke so skupaj dosegle več kot 31-odstotno podporo, medtem ko je ta še na volitvah leta 2020 znašala okrog deset odstotkov. Od padca komunizma leta 1989 Romunija še ni doživela tolikšne podpore skrajni desnici, piše AFP.

Volilna udeležba v članici EU in Nata je bila z 52 odstotki najvišja v zadnjih dveh desetletjih.

Več strankarskih voditeljev je že izjavilo, da bodo poskušali sestaviti proevropsko vlado narodne enotnosti. Lasconi, ki bi z USR lahko sodelovala v novi širši koaliciji PSD in PNL, je dejala, da morajo politične stranke po nedavnih pretresih pozabiti na razlike in obraniti "demokracijo v Romuniji, obstanek v Evropski uniji in Natu".

Bo predsednik postal proruski kandidat?

Opazovalci ocenjujejo, da rezultat nakazuje povečano verjetnost, da v bližajočem drugem krogu predsedniških volitev zmaga nestrankarski in proruski kandidat Georgescu. Potem ko se v drugi krog ni uvrstil Simion, je AUR podprla Georgescuja.

Romunsko ustavno sodišče bo zaradi očitanih nepravilnosti danes odločilo, ali bo drugi krog volitev med Georgescujem in Lasconi potekal v nedeljo, 8. decembra, kot je načrtovano, ali pa bodo volitve ponovili.