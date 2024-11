Bolgarija in Romunija bi lahko januarja postali polnopravni članici schengenskega območja, je danes sporočil madžarski notranji minister Sandor Pinter. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila pozitiven izid neformalnega srečanja notranjih ministrov Avstrije, Madžarske, Romunije in Bolgarije.

Madžarski notranji minister je danes potrdil, da bi se lahko Bolgarija in Romunija že januarja pridružili schengenskemu območju, kar pomeni odpravo nadzora tudi na kopenskih mejah, ne le na letališčih in v pristaniščih, kot velja zdaj.

Kot je dodal, bodo končno odločitev morali sprejeti notranji ministri EU, predvidoma na zasedanju 11. decembra, poročajo avstrijski mediji.

Budimpešta danes gosti neformalno srečanje štirih ministrov glede schengenskega območja. Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je pred začetkom srečanja pohvalil dosedanje napore glede varovanja zunanjih meja obeh držav.

Von der Leyen je na družbenem omrežju X pozdravila rezultat srečanja. "Bolgarija in Romunija v celoti pripadata v schengensko območje. Odprava notranjih nadzorov na državnih mejah je zadnja ovira," je povedala. "Naj 2025 vidi krepitev schengna," je dodala.

Bolgarija in Romunija že več let čakata na zeleno luč za vstop v schengensko območje. Temu je med drugim nasprotovala Avstrija, češ da bi to okrepilo nezakonite migracije. Po daljših razpravah sta se obe balkanski državi 31. marca letos pridružili t. i. zračnemu schengnu, kar je pomenilo, da so odpravili notranji nadzor na letališčih in v pristaniščih.