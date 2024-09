Nemčija ponovno uvaja nadzor na vseh kopenskih mejah

Nemčija od danes začasno znova izvaja nadzor na vseh kopenskih mejah - ta je bil sicer že doslej v veljavi na meji z Avstrijo in še tremi državami, po nizu napadov in razgreti razpravi o priseljevanju pa ga je Berlin sedaj razširil še na preostalih pet sosednjih držav. Te z ukrepom niso zadovoljne, znova je slišati opozorila o koncu schengna.

Na nemških mejah bodo bodo naslednjih šest mesecev preverjali potnike, ki bodo v državo prispeli iz sosednjih Belgije, Francije, Danske, Nizozemske in Luksemburga. Podoben nadzor je Nemčija že oktobra lani uvedla na mejah s Poljsko, Češko in Švico, že od septembra 2015 pa je ta v veljavi na meji z Avstrijo.

Migracije in zaščita pred terorizmom

Notranja ministrica Nancy Faeser je kot razlog za širitev nadzora na vse sosednje države pred tednom dni navedla omejevanje nedovoljenih migracij in zaščito notranje varnosti pred aktualnimi grožnjami, ki jih predstavljata islamistični terorizem in čezmejni kriminal.

Znotraj območja schengna je sicer mogoče nadzor zaradi določenih groženj uvesti za obdobje šestih mesecev, z možnostjo podaljšanja, a ne za več kot skupno dve leti. V Bruslju so v odzivu ponovili stališče, da mora biti to nujen in sorazmeren ukrep.

Razlog za širitev nadzora na vse sosednje države so po nemških trditvah omejevanje nedovoljenih migracij in zaščito notranje varnosti pred aktualnimi grožnjami, ki jih predstavljata islamistični terorizem in čezmejni kriminal. Foto: Guliverimage

Nancy Faeser je v nedeljo predstavila nekaj podrobnosti o načrtovanih ukrepih. Izvajali bodo "ciljno usmerjen nadzor", prilagojen glede na trenutne varnostne zahteve, notranje ministrstvo pa želi doseči, da bi nadzor čim manj prizadel ljudi v obmejnih regijah, dnevne migrante in gospodarstvo.

Več držav ob tem zanima, kakšna bo obravnava prosilcev za azil, zlasti tistih, za katere bi se izkazalo, da so zanj že zaprosili v drugi državi. Te namerava Nemčija tja čim prej vrniti.

Avstrijci ne bodo sprejemali zavrnjenih prosilcev za azil

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je zagotovil, da ne bodo sprejemali zavrnjenih prosilcev ali migrantov. Poljski premier Donald Tusk je menil, da gre za nesprejemljiv ukrep, odgovor na težave z migranti pa da ni uvajanje nadzora na mejah, temveč večja vključenost držav v varovanje zunanjih meja EU. Podobne skrbi deli Grčija.

Glede vprašanja obravnave prosilcev za azil nemške stranke minuli teden niso uspele najti skupnega jezika, saj je opozicija zahtevala celovito zavračanje prosilcev, koalicija pa je to zavrnila. V razpravi o spremembah migracijske in azilne politike, ki je znova prišla v ospredje po napadu v mestu Solingen, je Scholz obenem tudi poudaril, da Nemčija potrebuje usposobljene priseljence.