Hrvaška restavracija v Berlinu, ki dviga prah v Nemčiji

Nemški novinar Michael Martens je zelo dober poznavalec balkanske politike in kulture (je tudi avtor življenjepisa o bosenskem nobelovcu Ivu Andriću, ki bo v bližnji prihodnosti izšel tudi v slovenskem prevodu).

Šahovnica z belim in rdečim prvim poljem

Martens, ki je dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ) za jugovzhodno Evropo, je nedavno obiskal restavracijo s hrvaškimi (balkanskimi) specialitetami v Berlinu. Nič posebnega torej, če ne bi Martens postal pozoren na hrvaški grb na napisu z imenom restavracije. Ta grb se namreč začenja z belim, ne rdečim poljem.

Martens v FAZ piše, da se nemškim obiskovalcem restavracije ta grb ne zdi nič posebnega. Hrvaška rdeče-bela šahovnica pač, ki jo med drugim vidijo na majicah nogometašev hrvaške reprezentance. A Martens opozarja: "Razpored barv na šahovnici ni samo razpored barv na šahovnici. Vsaj pri Hrvaški ne. Prej je to vprašanje ideologije."

Šahovnica v NDH, socialistični Hrvaški in Tuđmanovi Hrvaški

Pri hrvaški šahovnici stoletja ni bilo natančno določeno, ali se začne z rdečim ali belim poljem. Šele ustaška Neodvisna država Hrvaška (NDH), ki se je ideološko zgledovala po fašistični Italiji in nacistični Nemčiji, je kodificirala grb, ki se je moral obvezno začeti z belim poljem.

In Berlin gibt es ein kroatisches Restaurant, das mit einem weißrotweißen Schachbrettmuster für sich wirbt. Kennt man von Kroatiens Fußballauswahl. Es ist ein einprägsames Markenzeichen, so wie Bayerns weißblaue Raute. pic.twitter.com/YKDQ5hlrir — Michael Martens (@Andric1961) March 11, 2023

Po drugi svetovni vojni je bila šahovnica tudi v grbu socialistične Hrvaške, a se je začela z rdečim poljem. Takšno razporeditev je uzakonila tudi Tuđmanova Hrvaška. Kot piše Martens, se je tedanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman vsaj v tem primeru jasno oddaljil od ustaškega režima.

Šahovnica z belim poljem prepovedana v Avstriji

Martens tudi opozarja, da je hrvaška šahovnica, ki se začne z belim poljem, v Avstriji celo prepovedana. Podobno, kot so prepovedani simboli Islamske države, Hamasa, Hezbolaha in turških Sivih volkov.

Zgodovinar Alexander Korb, ki predava na univerzi v Leicestru in je strokovnjak za NDH, je za FAZ povedal, da je uporaba te simbolike (šahovnica, ki se začne z belim poljem, op. p.) predvsem sporočilo, da je bila NDH, ki je obstajala med letoma 1941 in 1945, zgodovinsko legitimen projekt. Martens sicer meni, da uporaba šahovnice z začetnim belim poljem še ne pomeni, da takšen uporabnik podpira ustaško ideologijo.

Hrvaško šahovnico, ki se začne z belim poljem, najpogosteje uporabljajo zagovorniki nekdanje ustaške NDH. Na fotografiji je eden od udeležencev hrvaške spominske slovesnosti v Pliberku na avstrijskem Koroškem. Ta ima majico, na kateri sta na hrbtni strani šahovnica z začetnim belim poljem in napis z ustaškim pozdravom "Za dom spremni" (sl. "Za domovino pripravljeni"). Foto: Reuters

Lastnik restavracije pravi, da ne gre za nacionalizem

Martens se je po telefonu pogovarjal tudi z lastnikom restavracije Petrom Vujčićem. Ta je poudaril, da ne gre za nacionalizem, saj v njegovi restavraciji delajo tudi Srbi in Bošnjaki. "To nima nobene povezave z ustaši, za božjo voljo," je še dejal in dodal: "Ustaši so obstajali med drugo svetovno vojno in to je to."

A Martens meni, da ni tako preprosto. Argument, ki mu ga je povedal Vujčić, bi se lahko uporabil tudi pri svastiki, češ da jih najdemo že na vazah iz minojske Grčije in da nacisti niso več na oblasti.