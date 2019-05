Slovesnost v Pliberku v znamenju okrepljenega policijskega nadzora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Libuškem polju pri Pliberku bo ob okrepljenem policijskem nadzoru potekala tradicionalna slovesnost v spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev. Organizatorji pričakujejo okoli 15 tisoč ljudi, večinoma iz Hrvaške in BiH. Avstrijske oblasti so opozorile, da ne bodo tolerirale ustaških simbolov, ki so od letos v državi prepovedani.

Spoštovanje avstrijskih zakonov bo nadziralo 450 policistov. Celotno območje bo pod videonadzorom, policistom pa bodo pomagali tudi helikopterji. Avstrija komemoracije letos ne obravnava kot verski dogodek, ampak kot zborovanje. Poleg tega od prvega marca v državi velja prepoved simbolov in zastav hrvaških ustašev. Ob zapornih so predvidene tudi denarne kazni od štiri do deset tisoč evrov v primeru ponovitve prekrška.

Avstrijska Cerkev zavrnila prošnjo hrvaških škofov za organizacijo maše

Letos je Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem prvič zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše, ki je bila doslej osrednji del žalne slovesnosti. Ocenili so, da prireditev škodi ugledu Cerkve. Maša bo kljub temu potekala, vodili pa jo bodo nižji hrvaški katoliški duhovniki.

Avstrijska Cerkev je letos prvič zavrnila prošnjo hrvaških škofov za organizacijo maše ob žalni slovesnosti. Foto: Reuters

Žalne slovesnosti za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške Neodvisne države Hrvaške, pa tudi civilisti, pri Pliberku potekajo od leta 1952. Organizator je hrvaški Častni pliberški vod, politični nagovori pa letos niso predvideni. Pokrovitelj je sicer hrvaški sabor.

Napovedani tudi protesti nasprotnikov žalne slovesnosti

Premierja Andreja Plenkovića, predsednice države Kolinde Grabar-Kitarović in predsednika parlamenta Gordana Jandrokovića na današnji slovesnosti ne bo, a sta se zadnja dva žrtvam na Libuškem polju poklonila že v minulih dneh. Na današnjo prireditev bosta tako poslala zgolj svoje odposlance. Hrvaško vlado bosta zastopala ministra za veterane in upravo Tomislav Medved in Lovro Kuščević.

Na Libuškem polju pri Pliberku so danes napovedani tudi protesti nasprotnikov žalne slovesnosti, ki želijo doseči prepoved ustaških in nacističnih zborovanj v Avstriji.