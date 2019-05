V Pliberku protest proti zborovanju Hrvatov

Današnji protest na osrednjem trgu v Pliberku je prvi od treh protestov proti omenjeni spominski slovesnosti, ki jo prireja hrvaški Častni pliberški vod. Protest, ki se ga je udeležilo 200 ljudi, je po navedbah policije potekal mirno.

Nasprotniki fašizma iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije so od avstrijske vlade zahtevali, naj spoštuje ustavo in prepove, kar sami imenujejo zborovanje "ustašev in fašistov" na Libuškem polju, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po mnenju predsednika Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške Franja Habulina zborovanje pri Pliberku ni nič drugega kot "objokovanje propadle ustaške paradržave, gibanja in ideje, ki so močno kompromitirale hrvaško ime in za seboj pustilei krvavo sled". V tej "prevari aktivno sodelujeta tako Katoliška cerkev na Hrvaškem kot hrvaška država", je prepričan Habulin.

Današnji protest je organizirala pobuda "Spomin in delovanje", za katero stoji tudi Združenje koroških partizanov. Predstavnik združenja Andrej Mohar je že pred protestom pojasnil, da želijo doseči "prepoved ustaških in nacističnih zborovanj v Avstriji".

Tradicionalno zborovanje na Libuškem polju pri Pliberku po njegovem ni "spominska slovesnost za umrlimi", ampak gre za "prizorišče agresivne politične agitacije nacionalističnih, desnih in skrajno desnih skupin iz Hrvaške na avstrijskem državnem ozemlju".

Dan protesta, ki poteka en teden pred napovedanim spornim zborovanjem, so po Moharjevih besedah izbrali namenoma. Z njim so želeli opozoriti na problem, nikakor pa ne izzvati spora z udeleženci spominske slovesnosti na Libuškem polju.

Močno okrepljena navzočnost policije

Župan Pliberka Stefan Visotschnig je danes dejal, da se je za protest prijavilo od 600 do tisoč udeležencev. Policija je zato po županovih besedah močno okrepila svojo navzočnost, je na spletni strani poročala avstrijska radiotelevizija ORF.

Visotschnig je spričo stalnih razprav glede zborovanja v spomin na žrtve povojnih pobojev ob tem tudi izrazil zaskrbljenost za ugled mesta Pliberk, še poroča ORF.

Hrvaški premier Plenković podpira zborovanje

Na napovedano sporno zborovanje se je odzval tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je v pogovoru za hrvaški časnik Večernji list menil, da bi kljub "cerkvenim in političnim nasprotovanjem" v Avstriji spominska slovesnost na Libuškem polju morala potekati.

Plenković je ob tem poudaril, da bi zborovanje moralo potekati ob spoštovanju do žrtev in v skladu z avstrijskimi zakoni. Spomnil je še, da slovesnost podpira hrvaški sabor, pri čemer se na ta način obsoja vse zločine, v katerih so umrle številne nedolžne hrvaške žrtve.

Vsako leto sredi maja praviloma na Libuškem polju pri Pliberku potekajo spominske slovesnosti Hrvatov, ki se spominjajo žrtev povojnih pobojev maja 1945 večinoma pripadnikov oboroženih sil nekdanjega ustaškega režima NDH.

Avstrijska policija od lanskega leta strogo kaznuje udeležence, ki poveličujejo ustaške in nacistične simbole, lokalna cerkev na avstrijskem Koroškem pa ni dovolila, da bi zborovanje potekalo kot cerkveni dogodek, saj da to po njenem škodi ugledu Katoliške cerkve.