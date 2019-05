Nemški časnik: Pesem ustaškega pevca zasenčila nastop Merklove

Nemška kanclerka Angela Merkel je na sobotnem predvolilnem shodu HDZ v Zagrebu opozorila na nevarnost krepitve skrajno desnega populizma in nacionalizma, a so njene besede zasenčili nacionalistični toni. Na shodu so namreč med drugim predvajali pesem "ustaškega barda" Marka Perkovića-Thompsona, je poročal berlinski Der Tagesspiegel.

Ne-me-že bez Thompsona 🙈 Lijepa li si za Merkel i Webera #N1info #politikahr pic.twitter.com/G31eKS9BCz — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) May 18, 2019

Časnik na svoji spletni strani izpostavlja, da se gosti shoda iz Nemčije, med katerimi je bil tudi spitzenkandidat Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber, niso niti zavedali, katera pesem grmi iz zvočnikov v športni dvorani Dražena Petrovića. Ob tem omenja, da so bili koncerti "ustaškega barda" Thompsona večkrat prepovedani tudi v Nemčiji.

Poleg Thompsonove pesmi je berlinski časnik izpostavil tudi nagovor mladega upa HDZ 29-letnega Karla Resslerja, ki je nosilec liste vladajoče hrvaške stranke na nedeljskih volitvah v Evropski parlament. Ressler je bil deležen ovacij, ko je omenil "največjo tragedijo hrvaškega naroda v Pliberku", namesto da bi govoril o prihodnosti, je opazil časnik.

"Tudi častnega govorca ni zmotilo poveličevanje Franja Tuđmana"

Dodaja, da tudi častnega govorca Webra očitno ni zmotilo poveličevanje ustanovitelja HDZ in hrvaške države Franja Tuđmana, ki je bil leta 2017, kot navaja časnik, "na haaškem sodišču posthumno razglašen za člana zločinske združbe, ki je bila odgovorna za etnično čiščenje v Hercegovini med vojno v BiH".

Berlinski časopis povzema tudi hrvaški novičarski portal index.hr, ki se je po sobotnem shodu HDZ spraševal, ali je Merklova sploh dojela, kaj se je zgodilo na zborovanju.

Hrvaški portal je med drugim zapisal, da je bilo slišati nekoliko nadrealistično, da na istem shodu Merklova in Weber govorita o nevarnosti nacionalizma za Evropo, medtem ko HDZ na čelu z njenim predsednikom in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem pred njimi svoje volivce motivira z nagovori o Tuđmanu, Thompsonu in shodom v Pliberku, ki ga želi Avstrija prepovedati. Kot so dodali, med številnimi zastavami Hrvaške in HDZ ni bilo videti niti ene zastave EU.