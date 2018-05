Avstrijska policija v Pliberku ne bo tolerirala ustaških simbolov

V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo v soboto potekala slovesnost v spomin na poboj več deset tisoč vojakov Neodvisne države Hrvaške (NDH). Organizatorji dogodka, ki bo potekal pod pokroviteljstvom sabora, zaradi izkušenj iz preteklih let, na primer nošenja ustaških oblačil in fašističnih simbolov, vse udeležence opozarjajo, naj upoštevajo pravila in se izogibajo incidentom.

Na spominski slovesnosti v Pliberku so letos strogo prepovedana sporočila z ustaško vsebino in nošenje tradicionalnih ustaških uniform oziroma oblačil. Foto: Reuters

Ker so avstrijske oblasti po poročanju časnika Die Presse na jutrišnji slovesnosti napovedale stroge varnostne ukrepe, so hrvaški organizatorji dogodka, ki bo potekal pod pokroviteljstvom hrvaškega sabora in v sodelovanju s hrvaško Katoliško cerkvijo, pozvali vse udeležence, naj s svojim obnašanjem prispevajo k častni spominski slovesnosti in se distancirajo od potencialnih provokatorjev.

Prepovedali nošenje ustaških uniform in razkazovanje fašističnih simbolov

Na sobotni slovesnosti bodo strogo prepovedana pisna ali ustna sporočila z ustaško vsebino ter tudi nošenje ustaških uniform in oblačil. Stroga pravila med drugim prepovedujejo razkazovanje fašističnih simbolov NDH, ki so bili v preteklih letih stalnica dogodka v Pliberku. Na dogodku bosta strogo prepovedana tudi prodaja in uživanje alkoholnih pijač.

Zbrane bo na slovesnosti nagovoril predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković. Hrvaško diasporo v BiH bo zastopal hrvaški član predsedstva BiH Dragan Čović, dogodek pa bo v neposrednem prenosu prenašala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Na Pliberškem polju na avstrijskem Koroškem se Hrvaška spominja poboja 95 tisoč vojakov, ustašev, domobrancev in civilistov, ki so jih Britanci po kapitulaciji nacistične Nemčije leta 1945 izročili partizanom.

Večina izročenih je bila pobitih v zunajsodnih pobojih, ki so se zgodili tudi na slovenskem ozemlju.

Na dogodku letos prvič napovedane protidemonstracije

Na prireditvi se je leta 2016 zbralo kar 20 tisoč obiskovalcev, dogodka pa se vsako leto udeležijo najvišji predstavniki hrvaškega političnega vrha.

Na drugi strani dogodek že več let razburja avstrijsko javnost, saj se na slovesnosti zbirajo privrženci ustaškega gibanja in ekstremno desnih političnih idej. Na jutrišnjem dogodku so prvič v zgodovini sicer napovedane tudi protidemonstracije.