Nemški dokumenti razkrivajo, kako je hotel Franjo Tuđman razdeliti BiH

Michael Martens je dopisnik nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) za jugovzhodno Evropo in je znan tudi po tem, da je pred leti objavil obsežno biografijo bosensko-hercegovskega nobelovca Iva Andrića.

Martens zadnje dneve na svojem računu na Twitterju pogosto objavlja dokumente nemškega zunanjega ministrstva iz časa razpadanja Jugoslavije. Pred dnevi je tako objavil tudi dokumente, povezane z obiskom hrvaškega predsednika Franja Tuđmana v Bonnu julija 1991. Ti dokumenti so seveda vzbudili veliko pozornosti na Hrvaškem. Članek o Martensovih dokumentih je tako objavil tudi hrvaški medij Index.

Tuđman se je v Bonnu pogovarjal s takratnim nemškim zunanjim ministrom Hansom-Dietrichom Genscherjem. Eden od dokumentov, ki ga je objavil Martens, tudi povzema Tuđmanove besede o BiH. Tuđman je med drugim dejal:

"Glavna težava je vprašanje Bosne in Hercegovine (BiH). Srbija hoče Veliko Srbijo, ki vključuje vso BiH in dele Hrvaške. Upam, da je Evropi jasno, v kakšnih mejah je Hrvaška leta 1918 vstopila v jugoslovansko državo. Moramo govoriti o BiH, kajti njene meje so na zgodovinsko in geopolitično absurden način določili komunisti. Del BiH, na katerem živijo Hrvati, je bil že pred drugo svetovno vojno del Hrvaške (mišljen je sporazum Cvetković-Maček o ustanovitvi Banovine Hrvaške leta 1939, op. p.). Vprašanje BiH bi se lahko rešilo s pomočjo vse Evrope. Pri tem se velja spomniti na zgodovinsko delitev Balkana na zahodnorimski in vzhodnorimski del oziroma na katoliški in pravoslavni del, pa tudi na delitev 50 : 50 med Churchillom in Stalinom (mišljena je delitev vpliva med Veliko Britanijo in Sovjetsko zvezo v povojni Jugoslaviji v razmerju 50 : 50, ki sta ga leta 1944 sklenila Winston Churchill in Stalin, op. p.). Nujno je, da podpiramo demokratično rešitev."

Ni znano, kaj je odgovoril Genscher, je pa Martens napisal, da je v dokumentu, ki ga je nemška stran napisala pred Tuđmanovim prihodom, zapisano, da razdelitev BiH zanje ne more biti resna tema pogovora in da razdelitev zavračajo.

V nemškem dokumentu tudi piše, da je za Tuđmana razdelitev BiH najbolj priljubljena ideja (nem. lieblingsidee). Ta Tuđmanova ideja je bila Nemcem znana, saj je Tuđman o njej govoril že pred obiskom v Bonnu. Nemci so bili tudi prepričani, da bi se lahko Tuđmanova ideja o razdelitvi BiH Hrvaški vrnila kot bumerang.

Martensovi tviti:

