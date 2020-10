Samomor, zanemarjanje in velika skrivnost Franja Tuđmana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kompleks je poimenovan po ameriškem vojaškem častniku in zdravniku Walterju Reedu, ki je s svojo ekipo prvi potrdil, da se rumena mrzlica prenaša s komarji. Foto: Reuters

Nacionalni ameriški vojaški zdravstveni center Walter Reed v Marylandu, kjer se je zaradi koronavirusa nedavno zdravil ameriški predsednik Donald Trump, je največji in najuglednejši vojaški zdravstveni center v ZDA ter največji vojaški zdravstveni kompleks na svetu. Poleg več ameriških predsednikov se je v tej znameniti bolnišnici zdravil tudi hrvaški predsednik Franjo Tuđman.

Današnji center z 244 posteljami, od tega 50 na intenzivni negi, je nastal leta 2011 s formalno združitvijo vojaške bolnišnice Walter Reed, ustanovljene leta 1909, in nacionalnega mornariškega medicinskega centra, zgrajenega leta 1940.

Kdo je bil Walter Reed?

Kompleks je poimenovan po ameriškem vojaškem častniku in zdravniku Walterju Reedu, ki je s svojo ekipo prvi potrdil, da se rumena mrzlica prenaša s komarji. Namesto celotnega uradnega imena zato bolnišnico pogosto na kratko nazivajo kar Walter Reed.

Glavna naloga okoli sedem tisoč zaposlenih v centru je v prvi skrb za bolne in poškodovane v oboroženih konfliktih po celem svetu, a so v centru tudi luksuzne namestitve, namenjene zdravljenju najvišjih vojaških poveljnikov in političnih predstavnikov v Belih hiši.



Predsedniški apartma z visoko stopnjo varnosti komunikacij

Trump je bil nastanjen v predsedniškem apartmaju, enem od šestih, namenjenih vojaški in politični eliti. Predsedniški apartma je po zagotovilih Bele hiše tudi z varnostnega vidika opremljen z najsodobnejšo opremo, kar predsedniku omogoča nemoteno delo in komuniciranje.

Luksuzni del bolnišnice med drugim zajema tudi zasebno ambulanto ter razkošno jedilnico in prostor za sprejemanje gostov.

Obrambni minister skočil skozi okno

Medicinski center, ki leži dobrih 14 kilometrov od Bele hiše, ima sicer za seboj pestro zgodovino. Prvi odmevnejši dogodek se je zgodil 22. maja 1949, ko je nekdanji obrambni minister James Forrestal zaradi psihičnih težav po odstavitvi s strani predsednika Harryja Trumana skočil čez okno v 16. nadstropju in se ubil.

Sedem let kasneje je v bolnišnici umrl 78-letni Walter Lawrence Reed, sin Walterja Reeda, po katerem se bolnišnica imenuje.

Leta 1963 so v centru izvedli tudi obdukcijo predsednika Johna F. Kennedyja, ki je umrl v atentatu.

Nekdanji obrambni minister James Forrestal je skočil čez okno v 16. nadstropju. Foto: Reuters

V Walterju Reedu umrla zakonca Eisenhower

V centru je leta 1969 zaradi težav s srcem umrl nekdanji predsednik Dwight Eisenhower, ki je državo vodil med letoma 1953 in 1961. Leta 1979 je v Walterju Reedu umrla umrla tudi njegova vdova Mamie Eisenhower.

V njej se je zaradi infekcije pljuč leta 1973, ravno v času izbruha prisluškovalne afere Watergate zdravil predsednik Richard Nixon.

Svetovno slavo je bolnišnica požela leta 1985, ko so zaradi raka operirali takratnega predsednika Ronalda Reagana in mu rešili življenje.

V nacionalnem vojaškem medicinskem centru Walter Reed skrbijo za rehabilitacijo številnih hudo poškodovanih vojakov. Foto: Reuters

CNN izdal Tuđmanovo skrivnost

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je v njej zdravil tudi hrvaški predsednik Franjo Tuđman, kar je bila najprej velika državna skrivnost, a je prišla zadeva na dan, ko je o Tuđmanovem zdravljenju poročala ameriška televizija CNN. Leta 1996 so mu tamkajšnji zdravniki diagnosticirali raka na želodcu. Tri leta kasneje je Tuđman umrl.

Leta 2007 je izbruhnila afera v zvezi z zanemarjanjem bolnih in poškodovanih vojakov v centru, zaradi česar naj bi jih nekaj tudi umrlo. Posledično se je zamenjalo celotno vodstvo bolnišnice.

Hranijo kroglo, s katero je bil umorjen Lincoln

Kompleks sicer zajema tudi raziskovalni inštitut, v katerem znanstveniki razvijajo cepiva za nalezljive bolezni, kot je Covid-19. Del kompleksa je tudi zdravstveni muzej, v katerem med drugim hranijo kroglo, s katero je bil leta 1865 umorjen predsednik Abraham Lincoln in koščki njegove lobanje.