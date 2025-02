Trumpov posebni odposlanec v Natu o končanju vojne v Ukrajini

Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Rusijo in Ukrajino Keith Kellogg je danes na sedežu zveze Nato v Bruslju s stalnimi predstavniki držav članic razpravljal o končanju vojne v Ukrajini. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je ob tem poudaril pomen pravične in trajne rešitve vojne v Ukrajini za stabilno prihodnost te države.

Kot so sporočili iz Nata, je današnji pogovor Kellogga s stalnimi predstavniki članic pri Natu predstavljal novo priložnost za zbližanje stališč glede tega, kako čim bolje podpreti trajen mir v Ukrajini.

Kellogg naj bi sogovornikom zagotovil, da ZDA Kijevu ne bodo vsiljevale sporazuma o koncu vojne, navedbe neimenovanih diplomatskih virov povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izvoljeni voditelj suverene države," je dejal in poudaril, da mu nihče ne bo vsiljeval odločitev. Kellog je vztrajal, da je njegova naloga "olajšati" dogovor, ki bi "zagotovil, da obstajajo trdna varnostna jamstva, da je Ukrajina suverena država".

Rutte je Trumpovega posebnega odposlanca, ki se je v preteklih dneh mudil na Münchenski varnostni konferenci, že v nedeljo zvečer sprejel v svoji rezidenci v Bruslju.

Kakšni bodo izidi diplomatskih prizadevanj?

Kellogg je v Bruselj prispel, potem ko so se v zadnjem tednu okrepila diplomatska prizadevanja za rešitev vojne v Ukrajini, ki jo je pred skoraj tremi leti sprožila Rusija.

Sredi preteklega tedna sta se ameriški predsednik Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin po telefonu dogovorila o začetku pogajanj o končanju vojne. Prvi pogovori predstavnikov ZDA in Rusije so predvideni v torek v Savdski Arabiji.

O vlogi Evrope v pogajanjih danes v Parizu razpravljajo voditelji osmih evropskih držav, predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta ter generalni sekretar Nata Rutte.

Kellogg se bo medtem v torek v Bruslju predvidoma sestal še s predsednico komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo, nato pa se bo po napovedih odpravil še v Kijev.