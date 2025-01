Rutte je priznal, da bo treba okrepiti obrambne proračune, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kolektivno se moramo okrepiti in točno številko bomo določili še letos, bo pa precej višja od dveh (odstotkov, op. p.)," je dejal generalni sekretar.

Dejal je tudi, da bo morala Evropa nameniti več za obrambo, če želi uživati nadaljnjo obrambno podporo ZDA. "To moramo biti pripravljeni storiti, saj v tem trenutku plačujejo več kot Evropejci. In tu ima (ameriški predsednik Donald, op. p.) Trump prav," je dodal.

Rutte: Ukrajina bo v prihodnosti vstopila v Nato

Ocenil je še, da članstvo Ukrajine v Natu ne more biti odvisno od stališč Rusije. "Moramo dati jasno vedeti, da (ruski predsednik, op. p.) Vladimir Putin nima pravice do veta in nima glasu glede tega, kdo bi v prihodnje vstopil v Nato," je povedal ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF).

Ocenil je, da bo Ukrajina enkrat v prihodnosti vstopila v Nato, vendar je treba prej doseči trajni mir, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Da pa bi bil trajen, moramo zagotoviti, da Putin ne bo nikoli več poskušal zavzeti niti kvadratnega kilometra Ukrajine," je poudaril Rutte.

Do stališč Rutteja glede Ukrajine in izdatkov je bil danes kritičen odposlanec ZDA Richard Grenell. Prek videopovezave je opozoril, da se ne more od Američanov pričakovati, da se bo Nato širil, če trenutne članice "ne plačujejo svojega pravičnega deleža".