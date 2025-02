Razkritje: Američani naj bi na skrivaj izsiljevali Ukrajino. Kaj so zahtevali?

Ameriška delegacija je v petek na Münchenski varnostni konferenci Ukrajino poskusila prisiliti v takojšen podpis dogovora, ki bi ZDA v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči omogočil dostop do ukrajinskih naravnih virov, natančneje do dragocenih redkih zemelj. S sprejetjem dogovora so pogojevali srečanje delegacije ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z delegacijo podpredsednika ZDA JD Vancea. Ukrajina na sprejetje dogovora ni pristala, srečanje pa je nato vseeno potekalo.

Ni dogovora, ni podpredsednika

Da so Američani v petek na Münchenski varnostni konferenci tik pred zdajci, torej tik pred vnaprej napovedanim srečanjem delegacij Ukrajine in ZDA, v katerih bi sodelovala tudi Volodimir Zelenski in podpredsednik ZDA JD Vance, poskusili izsiljevati Ukrajino, je poročal ukrajinski medij Evropska pravda, ki se sklicuje na zelo dobro obveščene ukrajinske in ameriške vire.

Američani so, piše portal, nepričakovano preložili srečanje Zelenskega in Vanca ter od ukrajinske delegacije zahtevali, da se nemudoma strinja z njihovo idejo o "mineralih za pomoč" in podpiše dogovor. Če tega ne bi storili, bi bilo srečanje z ameriškim podpredsednikom odpovedano.

"Čas imate do večera"

Delegacija ZDA naj ne bi bila pripravljena na kakršnekoli spremembe o dogovoru ali pogajanja. Ukrajincem, ki so ameriško željo po tem, da bo dogovor o dostopu ZDA do ukrajinskih redkih zemelj v zameno za vojaško pomoč sklenjen takoj, ko bo to mogoče, razumeli metaforično in ne dobesedno kot (domnevno) Američani, so postavili ultimat – sestanek s podpredsednikom bo prestavljen v večerne ure, do takrat pa bi morali podpisati dokument, piše Evropska pravda.

Ameriški podpredsednik JD Vance je na varnostni konferenci v bavarski prestolnici ostro kritiziral politiko Evropske unije.

Popoln preobrat

Ko je Zelenski v Münchnu zavrnil podpis dogovora v obliki, s katero so srečanje z JD Vanceom pogojevali Američani, se je zgodil popoln preobrat. Pritisk s strani ameriških pogajalcev je nenadoma izginil, srečanje ukrajinske in ameriške delegacije pa je potekalo po načrtih.

Šlo naj bi za novo pogajalsko taktiko administracije Donalda Trumpa, še piše Evropska pravda.

Zelenski je še vedno naklonjen sklenitvi dogovora z ZDA

Volodimir Zelenski je sicer v petek dejal, da je zavrnil predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih zemelj v zameno za pomoč ZDA, ker v njem manjkajo določila, ki bi opredelila varnostna jamstva za Kijev.

Danes je Zelenski sicer zagotovil, da je Ukrajina še vedno naklonjena podpisu takšnega dogovora z ZDA, a le, če bodo v dogovoru upoštevani vsi ključni interesi Ukrajine.