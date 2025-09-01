Odvzem vozniške? Brez skrbi, to reši Pravnik na dlani!

Vozniško dovoljenje ni le kartica v denarnici. Je svoboda, neodvisnost, pot v službo, k družini, na dopust. Brez njega lahko izgubite službo, zamudite pomembne obveznosti in se znajdete v popolni stiski. Pa vendar je dovolj le trenutek nepazljivosti – ustavi vas policist, ki izvede odvzem vozniškega dovoljenja . A dobra novica je: nič še ni izgubljeno . Obstaja rešitev in ta se začne z enim klicem.

Zakaj vas lahko doleti odvzem vozniškega dovoljenja?

Slovenska zakonodaja jasno določa, kdaj se vozniško dovoljenje odvzame. Razlogi za takojšnji odvzem so:

Voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;

Voznik ima zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšano sposobnost za vožnjo;

Voznik ne uporablja pripomočkov, ki so napisani v njegovem vozniškem dovoljenju;

Voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so napisane v njegovem vozniškem dovoljenju;

Voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne posluži predpisanega počitka ali

Če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Najpogosteje pa se zgodi, da se posamezniku čez čas nabere preveč prometnih prekrškov. Vsak prometni prekršek nosi svojo denarno kazen in kazenske točke. Ko je seštevek kazenskih točk več kot 18 (za voznike začetnike 7), sledi samodejen odvzem vozniškega dovoljenja za vse kategorije vozil.

Policist vam lahko vozniško dovoljenje vzame že na kraju prekrška, sodišče pa kasneje odloča o trajnem odvzemu. Če ne ukrepate pravočasno, lahko ostanete brez izpita za vse kategorije – tudi za več let.

Ste ostali brez vozniškega dovoljenja? Pravnik na dlani ima vse znanje in izkušnje, da se hitro in zanesljivo vrnete za volan – brez ponovnega opravljanja izpita. Pokličite 01 280 8000 zdaj, saj so roki, ki se jih morate držati, relativno kratki!

Resnična zgodba: "Mislil sem, da je konec sveta!"

Simon je bil uspešen prodajni zastopnik. Nekega petka je po večerji popil nekaj kozarcev vina. Prepričan, da je "še vedno pri stvari", se je usedel za volan. Ustavila ga je policija, alkotest pa je pokazal previsoko vrednost. Rezultat? Denarna kazen, kazenske točke in odvzem vozniškega dovoljenja.

Simon je bil obupan. Brez vozniškega dovoljenja bi izgubil službo, ki mu je bila vir preživetja. V zadnjem trenutku je poklical Pravnik na dlani. Izkušeni pravniki so pripravili predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja – in uspelo jim je! Simon je ponovno sedel za volan še pred iztekom prepovedi. Ko mu je grozil še trajni odvzem, so mu pomagali doseči odlog in preizkusno dobo, v kateri je dokazal, da je vesten voznik. Ohranil je tako vozniško dovoljenje kot tudi svojo službo.

Kaj morate narediti, če izgubite vozniško?

Najpomembnejše: NE ČAKAJTE! Čas v teh primerih ni vaš zaveznik – roki so kratki:

Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu imate 15 dni , da vložite predlog za vrnitev,

, da vložite predlog za vrnitev, Tudi pri trajnem odvzemu imate le 15 dni, da sodišču predlagate odlog izvršitve.

Vsak zamujeni dan pomeni, da je možnost za vrnitev manjša. Predlogi morajo biti strokovno sestavljeni, prepričljivo obrazloženi in podprti z dokazili, kot je zdravniško potrdilo. V mnogih primerih vas lahko tu reši le pravno znanje in izkušnje.

Zakaj izbrati Pravnik na dlani?

Več kot 95-odstotno uspešnost pri vračanju odvzetih vozniških dovoljenj.

pri vračanju odvzetih vozniških dovoljenj. Hitro ukrepanje , saj v teh postopkih šteje vsak dan in včasih celo ura.

, saj v teh postopkih šteje vsak dan in včasih celo ura. Strokovno pripravljeni predlogi , ki jih sodišča upoštevajo.

, ki jih sodišča upoštevajo. Izkušnje iz stotin primerov, kjer smo voznikom pomagali znova sesti za volan.

Pokličite 01 280 8000 ali obiščite spletno stran za rezervacijo termina in poskrbite, da vam odvzem vozniške ne bo vzel tudi dela, prihodkov in svobode.

Ko ostanete brez vozniškega dovoljenja, vas lahko preplavijo strah, sram in negotovost. Toda pravno gledano to še zdaleč ni konec poti. Če ukrepate pravočasno in se obrnete na prave strokovnjake, lahko preprečite najhujše. Pravnik na dlani vas vodi skozi celoten postopek in poskrbi, da se čimprej vrnete na cesto. Ker si zaslužite drugo priložnost.

