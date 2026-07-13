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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
17.07

Osveženo pred

44 minut

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Emmanuel Macron Francija Pariz Elizejske poljane Janez Janša Janez Janša Volodimir Zelenski

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 17.07

44 minut

Macron: Evropa se bo za vsako ceno borila za mir, po potrebi tudi s krvjo

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Emmanuel Macron | "Sporočilo, ki ga pošiljamo svetu, je naslednje: Da, mir je naš cilj. Da, cenimo svobodo in vladavino prava. In da, pripravljeni smo se boriti za njuno zaščito. Vedno, po potrebi tudi s krvjo," je v govoru pred vojaško parado dejal Emmanuel Macron. | Foto Reuters

"Sporočilo, ki ga pošiljamo svetu, je naslednje: Da, mir je naš cilj. Da, cenimo svobodo in vladavino prava. In da, pripravljeni smo se boriti za njuno zaščito. Vedno, po potrebi tudi s krvjo," je v govoru pred vojaško parado dejal Emmanuel Macron.

Foto: Reuters

Evropa se bo za vsako ceno borila za mir, svobodo in vladavino prava, po potrebi tudi s krvjo, je v nagovoru oboroženim silam pred torkovo vojaško parado danes dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Parade se bodo predvidoma udeležili tudi voditeljev držav t. i. koalicije voljnih, ki jih Macron danes gosti na srečanju v Parizu.

"Sporočilo, ki ga pošiljamo svetu, je naslednje: Da, mir je naš cilj. Da, cenimo svobodo in vladavino prava. In da, pripravljeni smo se boriti za njuno zaščito. Vedno, po potrebi tudi s krvjo," je v govoru pred vojaško parado dejal Macron. Ob tem je pozval k večjemu sodelovanju v evropski obrambni industriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Emmanuel Macron | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tradicionalne vojaške parade na Elizejskih poljanah v središču Pariza ob francoskem državnem prazniku naj bi se v torek udeležili tudi voditelji držav t. i. koalicije voljnih, ki si prizadevajo zagotavljati vojaško podporo Ukrajini in ki jih francoski predsednik danes gosti na srečanju v francoski prestolnici.

Emmanuel Macron | Foto: Reuters Foto: Reuters

Današnjega srečanja v Parizu se bodo udeležili voditelji EU in Nata ter najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in tudi slovenski premier Janez Janša.

Voditelji bodo po navedbah francoskega predsedstva govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, med drugim o varnostnih jamstvih za Kijev, in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači.

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