Ko svet postane učilnica: kaj se lahko vaš otrok nauči na posameznih destinacijah

V zadnjih letih se pri načrtovanju družinskih potovanj opaža zanimiv premik. Če so bila družinska potovanja nekoč predvsem priložnost za oddih, danes vse več staršev išče tudi vsebino – izkušnje, ki bodo otrokom nekaj dale, ne le zapolnile prostega časa.

Potovanje tako postaja prostor, kjer se otroci učijo na drugačen način. Ne skozi razlago, ampak skozi opazovanje. Ne skozi teorijo, ampak skozi izkušnjo. In ker pri tem uporabijo vse čute, se izkušnja tudi globlje zapiše in prebudi željo po raziskovanju določenih tem.

Vesna, mamica 7-letnega Maja: »Naše potovanje na Florido je bilo neprecenljiva izkušnja za našega otroka. Z možem sva mislila, da ga bodo zanimali predvsem zabaviščni parki, a izkazalo se je, da mu je obisk vesoljskega centra Capa Canaveral in Muzeja znanosti odprl čisto novo poglavje. Po povratku je požiral knjige in dokumentarce o poletih na Luno. Njegova učiteljica ga je pohvalila, da ve o vesolju več kot marsikatera odrasla oseba.«

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Mesta kot prvi stik z drugačnim svetom

Velika mesta pogosto predstavljajo prvi stik z nečim povsem drugačnim. Tam hitro postane jasno, da svet ni enoten – da obstajajo različni jeziki, ritmi in načini življenja.

V New Yorku to občutimo že ob prvem koraku na ulico. Mesto, ki nikoli ne spi, ni zanimivo le zaradi znamenitosti, temveč predvsem zaradi svoje dinamike. Otroci opazujejo, kako deluje eno največjih mest na svetu, od organiziranosti mestnih četrti, do spoznavanja s kompleksno podzemno železnico in opazovanja prostora, na katerem se srečujejo in sobivajo skoraj vse svetovne kulture.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Evropska mesta ponujajo drugačno, a nič manj zanimivo izkušnjo. City break Pariz in London otrokom v nekaj dneh približa dva povsem različna obraza Evrope. V Parizu se srečajo z umetnostjo, zgodovino in sproščenim življenjskim slogom. Ob vzponu na Eiffelov stolp, plovbi po Seni in sprehodu mimo Slavoloka zmage, Elizejskih poljan ter Louvra, kjer jih pričaka znamenita Mona Lisa, spoznavajo, kako pomembno vlogo imajo umetnost, arhitektura in zgodovina pri oblikovanju evropske identitete. Na Montmartru začutijo ustvarjalni utrip mesta, ob pokušini francoskih specialitet pa odkrivajo, da je tudi kulinarika pomemben del spoznavanja nove kulture. Za družine z mlajšimi otroki je nepozabno doživetje tudi obisk Disneylanda, kjer domišljijski svet Walta Disneyja oživi v resničnem prostoru in pokaže, kako lahko zgodbe postanejo del vsakdanjega doživetja.

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Posebna izkušnja je že samo potovanje z vlakom Eurostar pod Rokavskim prelivom, ki poveže dve svetovni prestolnici in lepo pokaže, kako preprosto je danes prehajati med državami in kulturami. London nato navduši s svojo drugačno energijo - od znamenite podzemne železnice do živahnih trgov, parkov in brezplačnih muzejev, ki radovednost spodbujajo na vsakem koraku. Sprehod mimo Buckinghamske palače, Westminstrske opatije, parlamenta in Big Bena ter vožnja po Temzi do Greenwicha otrokom približajo britansko zgodovino, monarhijo in pomorsko tradicijo. V enem samem potovanju tako družine doživijo dve veliki evropski prestolnici, vsako s svojo zgodbo, značajem in kulturo, otroci pa ob tem ne širijo le svojega znanja, temveč tudi razumevanje sveta, ki je veliko bolj raznolik, kot ga lahko spoznajo iz učbenikov.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Ko zgodovina dobi obliko in prostor

Ena največjih splošnih prednosti potovanj je, da zgodovina preneha biti abstraktna.

V Andaluziji lahko zares vidimo, kaj pomeni preplet kultur. Alhambra v Granadi ni le znamenitost, ampak dokaz, kako so različne civilizacije skozi stoletja vplivale druga na drugo. Arhitektura, vzorci in način gradnje odpirajo vprašanja o tem, kdo je tukaj živel/vladal, in kako je njihova prisotnost vplivala na razvoj regije.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

V Sevilli življenje na ulicah, glasba flamenka in odprtost mestnega prostora pokažejo, da kultura ni le dediščina, ampak nekaj, kar ljudje živijo vsak dan. Otroci lahko povsod po Španiji opazujejo njihov dnevni ritem, ki je drugačen od našega – zaznamovan s siesto in fiesto.

Na drugi strani Grčija ponuja edinstveno kombinacijo zgodovine, narave in tradicije. V Atenah otroci zgodovino antične Grčije doživijo povsem drugače kot v šolskih klopeh. Ko stojijo pod Partenonom na Akropoli, obiščejo stadion, na katerem so potekale prve olimpijske igre moderne dobe, ali se sprehodijo skozi zgodovinski četrti Plaka in Monastiraki, spoznajo, kako se antična dediščina še danes prepleta z vsakdanjim življenjem sodobnega mesta. Ob tem hitro ugotovijo, da zgodovina ni nekaj, kar pripada le preteklosti, temveč še vedno oblikuje identiteto ljudi in prostora, v katerem živijo.

Na Zakintosu pa Grčijo spoznajo še z druge plati. Ob raziskovanju kristalno čistega Jonskega morja in opazovanju zaščitenih želv Caretta caretta razumejo pomen varovanja narave in morskih ekosistemov. Ob obisku tradicionalnih vasic, oljčnih nasadov ter srečevanju z lokalnimi običaji spoznavajo tudi grški način življenja, kulinariko in povezanost ljudi z naravo, ki je že stoletja pomemben del njihove kulture.

Alenka, mamica 10-letnih dvojčkov: »Prvič smo z otrokoma obiskali Španijo, ko smo se s križarko za en dan ustavili v Barceloni. Bila je ljubezen na pri pogled in od takrat se v Španijo vračamo skoraj vsako leto. Vsaka naša domača izkušnja dobi še konkretno, živo izkušnjo, pa naj gre za nogometne stadione, obisk izjemnih akvarijev, opazovanje razlik med staro in sodobno arhitekturo, celo umetniki kot so Picasso, Gaudi, Dalí in Miró so postali tema družinskih debat. Skozi knjige se ne bi nikdar tako navdušila. Potovanja so res investicija v otroke!«

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Učenje skozi igro in ustvarjalnost

Danska je destinacija, kjer se veliko znanja lahko na otroke prenese tudi skozi igro. Legoland v Billundu je zabaviščni park, rezultat ideje danskega mizarja Oleja Kirka Christiansena, ki je začel izdelovati lesene igrače in kasneje razvil eno najbolj prepoznavnih igrač na svetu. Otroci tukaj ne le opazujejo, ampak sodelujejo – gradijo, raziskujejo, preizkušajo. Ob tem pa spoznavajo tudi širši kontekst: kako nastane izdelek, kako se razvije blagovna znamka in kako se ideja razširi po svetu.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Med zgodbo, naravo in vsakdanom

Na jugu Evrope potovanja pogosto dobijo bolj umirjen ritem, a to ne pomeni, da so manj vsebinska.

Na Malti otroci skozi utrdbe, mestna obzidja in pristanišča spoznavajo pomen otoka v zgodovini. Razumejo, zakaj je bila njegova lega pomembna in kako so različne sile vplivale nanj ter spoznavajo bogato vikinško zgodovino kraja.

Podobno na Cipru, kjer zgodbe o Afroditi, mitološki boginji ljubezni, dobijo konkreten prostor. Ko stojijo ob Afroditini skali, mit ni več le zgodba, ampak nekaj, kar lahko povežejo z realnim svetom. Ob tem pa opazujejo še sodobno realnost, na primer med Turčijo in Grčijo razdeljeno mesto Nikozija, ki odpira vprašanja o politiki, zgodovini in identiteti.

Povsem drugačno izkušnjo ponuja arktični Tromsø na severu Norveške, kjer otroci odkrivajo, kako se življenje prilagodi naravi in njenim skrajnim razmeram. Že dolge polarne noči in poseben ritem dneva odpirajo vprašanja o podnebju in življenju severno od tečajnika. Ob srečanju s Samiji spoznajo eno najstarejših evropskih staroselskih kultur ter razumejo, kako tesno je njihov način življenja povezan z naravo in severnimi jeleni. Opazovanje severnega sija pa postane priložnost za pogovor o naravnih pojavih, vesolju in Zemljinem magnetnem polju, medtem ko izleti po fjordih ali opazovanje kitov otrokom približajo bogastvo arktičnega ekosistema.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Svet je naša največja učilnica

Na koncu takšnih potovanj ne ostanejo le fotografije in obkljukane znamenitosti. Ostanejo pogovori, vprašanja ter trenutki in izkušnje, ki tako otrokom kot tudi odraslim razširijo pogled na svet in še enkrat znova pokažejo, da je svet naša največja učilnica.

Velik izbor prvomajskih potovanj najdete v Turistični agenciji Sonček.

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