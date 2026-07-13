Peti novinec v vrstah novomeške Krke v zadnjih osmih dneh je ameriški krilni košarkar Naje Smith. Velja za atletskega in gibljivega igralca, ki ekipi prinaša energijo, skok, zaščito rakete ter atraktivno igro nad obročem. Odlikujeta ga tudi obrambna kakovost in izrazit ekipni pristop.

Naje Smith ima 26 let, visok je 203 centimetre, igra pa na položajih krilnega centra in centra. Univerzitetno kariero je začel na Cochise Collegeu, kjer je v sezoni 2019/20 v povprečju dosegal 23,2 točke in 8,5 skoka na tekmo. Nato je tri sezone igral za Boise State. V zadnji sezoni je v povprečju dosegal 10,2 točke in 5,6 skoka. Po koncu univerzitetne kariere se je podal na profesionalno pot v Evropi. Začel je pri romunskem FC Argeș Pitești, nadaljeval pri finski Kataji Basket, v sezoni 2025/26 pa je igral za slovaško Prievidzo. S Prievidzo je osvojil slovaški pokal, v finalu proti Levicam pa je dosegel 18 točk in deset skokov. V pokalu FIBA je v povprečju dosegal 10,2 točke, 7,2 skoka in 1,9 blokade na tekmo.

"Gre za dobrega obrambnega igralca z odličnimi atletskimi predispozicijami in izrazitim ekipnim pristopom. S svojo energijo, skokom in pripravljenostjo opravljati zahtevne naloge na igrišču bo pomemben člen naše ekipe," je ob predstavitvi novinca povedal direktor kluba Jure Balažić. "Za Krko sem se odločil, ker zaupam trenerju, poznam pa tudi igralce, ki so v preteklosti uspešno igrali za ta klub. Navijačem sporočam, naj se veselijo nove sezone, saj prihaja veliko atraktivne in raznovrstne košarke ter igre visoko nad obročem," se prihoda v Novo mesto veseli Smith.