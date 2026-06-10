Ali se danes splača kupiti stanovanje?

To je vprašanje, ki se vedno pogosteje pojavlja na družbenih omrežjih, forumih in med pogovori ob kavi. Cene nepremičnin rastejo, najemnine prav tako, številni pa imajo občutek, da je pot do prvega doma postala precej bolj zapletena kot za generacije pred njimi.

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Pot do doma je za vsakogar videti drugače

Nekateri iščejo prvo manjše stanovanje, drugi večji dom za družino, tretji razmišljajo o prenovi ali energetsko učinkovitejšem domu. Banke zato ponujajo različne vrste stanovanjskih kreditov, prilagojene različnim potrebam in življenjskim situacijam uporabnikov.

Pri Intesi Sanpaolo Bank poleg klasičnega stanovanjskega kredita nudijo tudi stanovanjski kredit za mlade in zeleni stanovanjski kredit. Stanovanjski kredit za mlade in zeleni stanovanjski kredit sta na voljo pod ugodnejšimi pogoji od klasičnega stanovanjskega kredita.

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Reševanje prvega stanovanjskega vprašanja

Mladi danes do lastnega doma pridejo še nekoliko težje kot v preteklosti. S tem namenom Intesa Sanpaolo Bank mladim družinam ali mladim posameznikom (do vključno 37. leta starosti) za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja (za nakup, gradnjo ali obnovo nepremičnine) ponuja stanovanjski kredit za mlade, s katerim jim omogoča dostop do ugodnejših pogojev kot pri klasičnem stanovanjskem kreditu.

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Zeleni domovi niso več nišna izbira

Zeleni stanovanjski kredit je namenjen nakupu ali izgradnji energetsko učinkovite stanovanjske nepremičnine, poleg tega pa je namenjen tudi financiranju naložb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in sisteme za obnovljive vire energije (nakup sončne elektrarne, toplotne črpalke, kotla na lesno biomaso, polnilno postajo, kondenzacijo kotla na zemeljski plin).

Takšne rešitve danes za številne niso več le vprašanje trajnosti, ampak tudi dolgoročnega razmisleka o stroških in kakovosti bivanja.

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Velike življenjske odločitve potrebujejo občutek stabilnosti

Stanovanjski kredit je ena največjih finančnih odločitev v življenju. Spremlja nas lahko tudi več desetletij, zato ni presenetljivo, da želimo odločitev sprejeti premišljeno.

Za številne ostajajo pomembni tudi možnost izbire med fiksno ali variabilno obrestno mero, fleksibilnost pri odplačevanju kredita in daljša odplačilna doba. Pri Intesi Sanpaolo Bank je mogoča odplačilna doba do 30 let, za vse vrste stanovanjskih kreditov, tudi s fiksno obrestno mero. Pogoji za sklenitev stanovanjskega kredita so, ob prenosu plače, ugodnejši za obstoječe in nove stranke banke.

Morda danes pot do prvega doma res ni več tako preprosta kot nekoč. Prav zato je pomembno tudi to, da imamo na voljo rešitve, ki se prilagajajo različnim življenjskim situacijam in nam pomagajo, da lahko pomembne življenjske odločitve sprejemamo bolj mirno in premišljeno.

Naročnik oglasnega sporočila je Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper.