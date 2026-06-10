Košarkarski klub Cedevita Olimpija je podaljšal sodelovanje s športnim direktorjem Chechujem Mulerom, ki bo tudi v prihodnje pomemben člen pri razvoju in uresničevanju športne strategije kluba, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Španec bo del ljubljanskega kluba vsaj še prihodnji dve sezoni.

Chechu Mulero se je Cedeviti Olimpiji pridružil pred začetkom sezone 2024/25, zdaj pa se je s klubom dogovoril za podaljšanje sodelovanja.

"Vesel sem, da ostajam del Cedevite Olimpije. V Ljubljani smo v kratkem času zgradili stabilno in ambiciozno okolje, ki omogoča razvoj igralcev in ekipe. Pred nami so novi izzivi, ki jih prinaša nova sezona, a verjamem, da lahko skupaj nadaljujemo uspešno zgodbo in razveseljujemo naše navijače," je v klubski mikrofon dejal Španec.

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"Chechu je s svojim znanjem, izkušnjami in vizijo pomembno prispeval k stabilizaciji in napredku kluba. Že pred prihodom v Ljubljano je veljal za enega od največjih strokovnjakov na svojem področju v Evropi, to pa s svojim delom, energijo in pristopom dokazuje iz dneva v dan. Veseli nas, da bomo skupaj nadaljevali začrtano pot, saj verjamemo, da lahko s takšno strukturo še naprej rastemo in dosegamo visoke cilje v članski ekipi ter obenem gradimo uspešno zgodbo našega podmladka," pa je podaljšanje pospremil direktor kluba Davor Užbinec.