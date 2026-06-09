Evropski pokal se širi, Cedevita Olimpija kandidat za dolgoletno licenco

Evropski košarkarski pokal bo v novi sezoni štel 32 ekip, v tej jih je imel dvajset, vodstvo tekmovanja pa bo v prihodnjih dneh približno dvajsetim klubom ponudilo petletne pogodbe za sodelovanje, piše na spletni strani evropskega pokala. Med kandidati za dolgoletno pogodbo je tudi Cedevita Olimpija, je potrdil ljubljanski klub.

Upravni odbor evropskega pokala se je za širitev tekmovanja odločil zaradi velikega zanimanja klubov. V sporočilu za javnost je zapisal, da je imel več kot 40 prošenj za udeležbo.

Ekipe bodo v sezoni 2026/27 razdeljene v štiri skupine po osem, šestnajst ekip se bo uvrstilo v končnico, kjer se bodo nato vse tekme vključno s finalom igrale na dve zmagi.

"Struktura petletnih licenc je zasnovana za povečanje stabilnosti, spodbujanje naložb in podporo dolgoročnemu načrtovanju med sodelujočimi klubi. Glede na raven povpraševanja smo prepričani, da bo tekmovanje prineslo izjemno kakovost in postalo še pomembnejša platforma za klube, igralce in navijače," se glasi sporočilo evropskega pokala.

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