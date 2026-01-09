Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi v Parizu odigrala drugo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. Varovanci selektorja Uroša Zormana se bodo na mednarodnem turnirju na prizorišču lanskih olimpijskih iger ob 18.30 pomerili z Islandijo.

Na drugi polfinalni tekmi se bosta udarili domača Francija in Avstrija, finale ter tekma za tretje mesto pa bosta nato v nedeljo.

Slovenci so v torek v Trebnjem odigrali edino domačo pripravljalno tekmo in premagali Kuvajt s 36:23, ob tem pa plačali visoko ceno, saj se je poškodoval eden od nosilcev igre Aleks Vlah.

Slednji bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil evropsko prvenstvo, kot tudi številni drugi, zato je bil Zorman primoran aktivirati Boruta Mačkovška. Steber slovenske obrambe se je izbrani vrsti pridružil v Franciji, od koder bo nato skupaj s kolegi odpotoval na prizorišče EP.

Evropsko prvenstvo se bo na Danskem, Norveškem in Švedskem začelo 15. januarja in trajalo vse do 1. februarja. Slovenijo uvodni skupinski del čaka v Oslu, v skupini D pa se bodo pomerili proti Črni gori (16. 1.), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.).

V primeru napredovanja, v glavni del vodita prvi dve mesti v skupini, bi Slovenija v drugem delu v švedskem Malmöju odigrala še štiri tekme. Zaključni del od polfinala naprej bo v Herningu na Danskem.

