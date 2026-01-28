Ameriški tehnološki velikan Amazon bo v okviru prizadevanj za racionalizacijo poslovanja in zmanjšanja birokracije po svetu ukinil 16 tisoč delovnih mest. Podjetje je to napovedalo le tri mesece po tem, ko je Amazon ukinil okoli 14 tisoč delovnih mest. Večina odpuščanj naj bi bila predvidena v ZDA.

Beth Galetti, podpredsednica za kadrovska vprašanja in tehnologijo v podjetju, je v objavi na blogu zapisala, da si podjetje prizadeva za racionalizacijo poslovanja in zmanjšanja birokracije, ni pa njihov načrt, da vsakih nekaj mesecev napovedujejo obsežna odpuščanja.

Zapis je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA objavila, potem ko so bili nekaterim zaposlenim v torek pomotoma posredovani načrti za odpuščanje.

Podjetja vse bolj vključujejo umetno inteligenco

Napoved ukinjanja delovnih mest v tehnološkem velikanu sicer prihaja v času, ko korporacije v poslovanje vse bolj vključujejo umetno inteligenco, še poudarja DPA. Direktor Andy Jassy je že lani namignil, da bo Amazon v prihodnjih letih verjetno zmanjšal število zaposlenih, saj bo povečal uporabo umetne inteligence.

Podjetje je konec septembra lani zaposlovalo približno 1,57 milijona ljudi, od tega približno 350 tisoč v administraciji. Večina zaposlenih dela v skladiščih.