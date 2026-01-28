Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
13.18

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
umetna inteligenca umetna inteligenca ukinitev delovna mesta podjetje Amazon

Sreda, 28. 1. 2026, 13.18

0 minut

Amazon bo ukinil 16 tisoč delovnih mest

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
skladišče podjetja Amazon | Napoved ukinitve delovnih mest v tehnološkem velikanu prihaja v času, ko korporacije v poslovanje vse bolj vključujejo umetno inteligenco. | Foto Guliverimage

Napoved ukinitve delovnih mest v tehnološkem velikanu prihaja v času, ko korporacije v poslovanje vse bolj vključujejo umetno inteligenco.

Foto: Guliverimage

Ameriški tehnološki velikan Amazon bo v okviru prizadevanj za racionalizacijo poslovanja in zmanjšanja birokracije po svetu ukinil 16 tisoč delovnih mest. Podjetje je to napovedalo le tri mesece po tem, ko je Amazon ukinil okoli 14 tisoč delovnih mest. Večina odpuščanj naj bi bila predvidena v ZDA.

Beth Galetti, podpredsednica za kadrovska vprašanja in tehnologijo v podjetju, je v objavi na blogu zapisala, da si podjetje prizadeva za racionalizacijo poslovanja in zmanjšanja birokracije, ni pa njihov načrt, da vsakih nekaj mesecev napovedujejo obsežna odpuščanja.

Zapis je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA objavila, potem ko so bili nekaterim zaposlenim v torek pomotoma posredovani načrti za odpuščanje.

Podjetja vse bolj vključujejo umetno inteligenco 

Napoved ukinjanja delovnih mest v tehnološkem velikanu sicer prihaja v času, ko korporacije v poslovanje vse bolj vključujejo umetno inteligenco, še poudarja DPA. Direktor Andy Jassy je že lani namignil, da bo Amazon v prihodnjih letih verjetno zmanjšal število zaposlenih, saj bo povečal uporabo umetne inteligence.

Podjetje je konec septembra lani zaposlovalo približno 1,57 milijona ljudi, od tega približno 350 tisoč v administraciji. Večina zaposlenih dela v skladiščih.

Evropa, Evropa iz Vesolja, Zemljevid Evrope
Novice Evropa se pripravlja na scenarij iz nočne more
Žan Nekrep
Novice Rekli so, da iz njega ne bo nič. Danes pa ta znani Slovenec služi več kot sto tisoč evrov na mesec.
Paul McCartney, glasbenik
Trendi Amazon objavil napovednik za dokumentarni film o Paulu McCartneyju
umetna inteligenca umetna inteligenca ukinitev delovna mesta podjetje Amazon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.