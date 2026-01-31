Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rok Markelj

Padova, dvoranski atletski miting

Markelj s tretjim mestom do rekorda na miljo v Padovi

Rok Markelj | Rok Markelj je osvojil tretje mesto. | Foto www.alesfevzer.com

Rok Markelj je osvojil tretje mesto.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski atlet Rok Markelj je na dvoranskem mitingu v Padovi v teku na eno milijo dosegel tretji čas in s 3:59,53 postavil najboljši slovenski izid doslej na tej neolimpijski razdalji. Zmagal je Pietro Arese z italijanskim rekordom (3:54,64).

"Tekel sem najboljši čas doslej pri nas na miljo v dvorani. Ni pa mi veliko manjkalo do slovenskega rekorda na miljo na prostem 3:58,89 in mislim, da sem drugi Slovenec, ki se je spustil pod mejo štirih minut. To je bila res zelo dobra dirka, med drugim je Arese postavil prvi italijanski čas doslej," je bil zadovoljen Markelj.

Šesti izid finala je imel Anže Svit Požgaj (4:14,38).

