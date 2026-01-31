Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

Sobota,
31. 1. 2026,
15.57

Sobota, 31. 1. 2026, 15.57

1 ura, 33 minut

V spopadih na jugozahodu Pakistana ubitih več deset ljudi

Ka. N., STA

Indija Pakistan | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na več lokacijah v nemirni provinci Balučistan na jugozahodu Pakistana je bilo v spopadih med varnostnimi silami in pripadniki milic ubitih več deset ljudi. Varnostni viri navajajo, da je bilo v jutranjih urah ubitih najmanj 37 domnevnih teroristov, v zadnjih dveh dneh pa skupno 88, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po navedbah pakistanskih oblasti so oboroženi napadalci izvedli usklajene napade na dvanajstih lokacijah, med drugim v vseh večjih mestih province, pri čemer je bilo ubitih najmanj deset vojakov. Regionalna vlada je sporočila, da so varnostne sile številne napade preprečile.

Pakistanska vojska je na družbenem omrežju X navedla, da so bili napadalci pripadniki pakistanskih talibanov (TTP), ter obtožila sosednjo Indijo, da jih podpira. Indija teh navedb za zdaj ni komentirala.

V Balučistanu, ki meji na Iran in Afganistan, so pogosti tudi napadi separatističnih skupin, med njimi Balučistanske osvobodilne vojske (BLA), ki zahteva neodvisnost z naravnimi viri bogate province. Njihove tarče so poleg varnostnih sil pogosto tudi kitajski infrastrukturni projekti.

