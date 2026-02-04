Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Sreda,
4. 2. 2026,
16.54

Nemški pokal, četrtfinale

Slovenca napadata novo senzacijo v Nemčiji

Aldin Jakupović Kiel | 19-letni slovenski napadalec Aldin Jakupović bo danes debitiral v nemškem pokalnem tekmovanju. | Foto Guliverimage

19-letni slovenski napadalec Aldin Jakupović bo danes debitiral v nemškem pokalnem tekmovanju.

Foto: Guliverimage

Danes bo znan drugi polfinalist nemškega pokalnega tekmovanja. Med najboljše štiri se je v torek že uvrstil Bayer Leverkusen, zvečer pa se bosta na severu Nemčije spopadla drugoligaš Holstein Kiel in branilec naslova Stuttgarta. Na delu bosta tako slovenska legionarja David Zec in Aldin Jakupović. Prihodnji teden bosta odigrani še tekmi Hertha – Freiburg ter Bayern – Leipzig.

Nogometaši Stuttgarta bodo skušali upravičiti vlogo na gostovanju pri drugoligašu Kielu. Holstein Kiel ni v bajni formi. V drugi nemški ligi se je zasidral na sredini razpredelnice, v zimskem prestopnem roku pa se je Davidu Zecu na severu Nemčije pridružil donedavni napadalec Brava Aldin Jakupović. Za Kiel je zbral dva nastopa, vselej je vstopil v igro z rezervne klopi, tokrat pa bi lahko prvič zaigral od prve minute.

Kiel bo skušal presenetiti favorita, ki brani pokalno lovoriko. Trener Stuttgarta Sebastian Hoeness je pred srečanjem Kielu namenil kopico pohval. Ko sta se kluba nazadnje pomerila v prejšnji sezoni v bundesligi, sta se razšla z 2:2, zdajšnji kapetan Kiela Steven Skrzybski pa je dosegel dva zadetka.

Aldin Jakupović in David Zec (skrajno levo in desno) sta na zadnji tekmi druge nemške lige s Kielom izgubila proti Greuther Fürthu (1:2). | Foto: Guliverimage Aldin Jakupović in David Zec (skrajno levo in desno) sta na zadnji tekmi druge nemške lige s Kielom izgubila proti Greuther Fürthu (1:2). Foto: Guliverimage

Kiel tako naskakuje preboj v polfinale pokala, kjer je zaigral nazadnje leta 2021. ''Štorklje'' so v tej sezoni v pokalnem tekmovanju izločile že dva bundesligaša. Premagali so Wolfsburg in HSV. Oba slovenska legionarja, David Zec in Aldin Jakupović, bi lahko zaigrala od prve minute.

Prihodnji teden bosta odigrani še četrtfinalni tekmi v Berlinu (Hertha – Freiburg) in Münchnu (Bayern – RB Leipzig).

Daniel Thioune novi trener Werderja

Horst Steffen je dočakal naslednika v Bremnu. | Foto: Reuters Horst Steffen je dočakal naslednika v Bremnu. Foto: Reuters Nemški nogometni strokovnjak Daniel Thioune je novi trener Werderja. Enainpetdesetletni Thioune je na tem položaju zamenjal Horsta Steffena, ki ga je vodstvo kluba iz Bremna razrešilo po desetih zaporednih tekmah brez zmage.

Werder je trenutno na 15. mestu v 18-članski bundesligi, na dosedanjih 20 tekmah pa je dosegel le štiri zmage, sedemkrat igral neodločeno in doživel devet porazov.

Thioune je pred prihodom v Bremen med letoma 2022 in 2025 vodil Fortuno iz Düsseldorfa, pred tem pa Osnabrück in Hamburger SV.

Med najboljše štiri se je že uvrstil Bayer Leverkusen. V torek je v Porurju zlahka izločil St. Pauli (3:0).

Nemški pokal, četrtfinale:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Torek, 10. februar:

Sreda, 11. februar:

