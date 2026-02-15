Riera navdušil Nemce in poslal sporočilo Bayernu, Kane vstopil v klub 500

Donedavni trener Celja in ''nesojeni'' kandidat za selektorja Slovenije Albert Celja je v 22. krogu prvič vodil Eintracht v nemški bundesligi na domačem stadionu v Frankfurtu. Španec se je izkazal. Varovance je popeljal do visoke zmage nad Borussio Mönchengladbach (3:0). Borussia Dortmund je v petek s 4:0 nadigrala Mainz in zaostanek za vodilnim Bayernom prepolovila na tri točke. Bavarci, ki so se med tednom v pokalu uvrstili med štiri najboljše, so rumeno-črnim odgovorili z zanesljivo gostujočo zmago nad Werderjem (3:0) ter vrnili prednost na +6. V prihodnjem krogu bo Bayern gostil Rierov Eintracht.

To je bil domači debi kot iz sanj. Albert Riera je svojo pot v Nemčiji začel z remijem pri Unionu v Berlinu. Od zmage je bil oddaljen le nekaj minut (1:1), osem dni pozneje pa jo je le dočakal. Navijače Eintrachta je spravil v dobro voljo na razprodanem domačem stadionu v Frankfurtu (59.500 gledalcev), kjer so njegovi varovanci prepričljivo ugnali Borussio Mönchengladbach (3:0).

Španec je navdušil Nemce, Eintracht je zmagal prvič po dveh mesecih, za dodatno zadovoljstvo ljubiteljev nogometa v Frankfurtu pa je poskrbel podatek, da je ostala mreža Eintrachta nedotaknjena. Odkar je prišel, se je namreč spopadel tudi z izzivom, da skuša popraviti učinkovitost obrambe, ki je v tej sezoni prejela že 46 zadetkov, kar je drugi najslabši učinek v tekmovanju. Večkrat se je zatresla le mreža Heidenheima (47).

Ansgar Knauff je v Frankfurtu postavil končni rezultat 3:0. Foto: Guliverimage

Čeprav so gostje v prvem polčasu sprožili neprimerno več strelov na vrat (12:4), so bili za razliko od gostiteljev izrazito nenatančni. Za Eintracht so zadeli v polno Nathaniel Brown (24. minuta), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (34. minuta) in Ansgar Knauff (75. minuta). Amaimouni-Echghouyab, ki je prišel pozimi iz druge ekipe Hoffenheima (tretja liga), je zaigral prvič v elitni bundesligi od prve minute, Eintracht se je z osmo zmago v tej sezoni povzpel na sedmo mesto, v prihodnjem krogu pa ga čaka zahtevno gostovanje pri vodilnem Bayernu.

Bayern spet pri +6, Kane že pri 26 zadetkih

Harry Kane je znova blestel v dresu Bayerna. Na gostovanju v Bremnu je zadel dvakrat. Foto: Reuters Vodilni Bayern je v začetku koledarskega leta s prvim porazom v sezoni in enim neodločenim izidom ponudil nekaj upov tekmecem, a je zdaj spet na starih tirih. Novo visoko zmago je dosegel pri Werderju, ekipi z dna lestvice, največ zaslug za uspeh pa ima Harry Kane. Zvezdnik Bavarcev je zadel dvakrat v dveh minutah, prvič z bele točke, drugič z roba kazenskega prostora, zadnji gol je dodal Leon Goretzka. Za Kana sta bila to že zadetka številka 25 in 26 v tej sezoni bundeslige.

Hkrati pa je Anglež dosegel tudi mejnik 500 golov v karieri. "Seveda sem ponosen na 500 zadetkov. Ampak to je bilo trdo delo. Zaradi tega sem vesel, da sem dosegel ta mejnik," je dejal Kane, ki je v dresu Bayerna na 131 tekmah zbral 126 zadetkov.

Tudi Hoffenheim je po visokem porazu z Bayernom v prejšnjem krogu spet zmagal in ostal na tretjem mestu lige ter v boju za ligo prvakov. Tokrat je s 3:0 premagal Freiburg in dosegel osmo zaporedno domačo zmago.

Bayer Leverkusen je bil prav tako prepričljiv, po 4:0 proti St. Pauliju je skočil na začasno četrto mesto. Zadeli so Jarell Quansah (13.), Patrik Schick (14.), Edmond Tapsoba (52.) in Ernest Poku (78.) Hamburger SV je tesno s 3:2 premagal Union Berlin. V soboto zvečer je Stuttgart premagal Köln s 3:1 in se povzpel na četrto mesto. Za zmago sta v končnici, potem ko je Köln v 79. minuti izenačil, z zadetkoma poskrbela Deniz Undav in Ermedin Demirović, slednji je zadel drugič na tekmi.

Borussia Dortmund je v petek kar s 4:0 ugnala Mainz. Foto: Reuters

Borussia Dortmund je pot do zmage proti Mainzu v petek tlakovala že v prvem polčasu, ki ga je dobila s 3:0. Dvakrat se je med strelce vpisal Serhou Guirassy (10., 42.), enkrat pa je v polno meril Maximilian Beier. Za piko na i je avtogol v 84. minuti dosegel še Dominik Kohr in postavil končnih 0:4.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

