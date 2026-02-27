Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
27. 2. 2026,
12.02

Osveženo pred

21 minut

Petek, 27. 2. 2026, 12.02

21 minut

Žreb parov osmine finala konferenčne lige

Celjska kroglica bo kmalu zaplesala. Se nekdanji trener Olimpije vrača v Slovenijo?

Avtor:
R. P.

AEK Atene Celje | Bodo navijači atenskega AEK znova obiskali Celje? | Foto Jure Banfi

Bodo navijači atenskega AEK znova obiskali Celje?

Foto: Jure Banfi

Malce po 14. uri bo v Nyonu zaplesala kroglica NK Celje. Grofje so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige, kjer se bodo pomerili s tekmecem iz Grčije oziroma Češke. Možna tekmeca sta le AEK Atene in Sparta Praga. Prvega so Celjani v ligaškem delu lani že premagali (3:1), drugi pa bi predstavljal nadaljevanje izjemnega niza, saj bi bil to že tretji češki tekmec Celja v tej sezoni. Tekmeca v osmini finala bosta danes dobila tudi Dejan Petrovič (Rijeka) in Danijel Šturm (Sigma).

Žreb liga prvakov
Sportal Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.

Celjani imajo znova opravka z zelo pestro in dolgo evropsko sezono. V tej so odigrali že 16 tekem, v osmini finala pa jih čakata novi preizkušnji. Ker so v osmini finala nenosilci, bodo 12. marca odigrali prvo tekmo osmine finala na domačem stadionu Z'dežele, na povratni tekmi pa bo imel prednost domačega igrišča AEK Atene oziroma Sparta Praga. Varovance Ivana Majevskega, ki se lahko za zdaj v Evropi pohvali s stoodstotnim izkupičkom, saj je dvakrat premagal Drito (3:2 in 3:2), tako v osmini finala čaka zelo zahtevna naloga. 

Možni pari osmine finala konferenčne lige:

Lech Poznan - Rayo Vallecano ali Šahtar Doneck
AZ Alkmaar - AEK Atene ali Sparta Praga
Crystal Palace - Mainz ali AEK Larnaka
Fiorentina - Strasbourg ali Rakow Czestochowa
Samsunspor - Šahtar Doneck ali Rayo Vallecano
Celje - Sparta Praga ali AEK Atene
Sigma Olomouc - AEK Larnaka ali Mainz
Rijeka - Rakow Czestochowa ali Strasbourg 

Grški velikan je v tej sezoni že gostoval v knežjem mestu. Vodi ga nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, v Celju pa je doživel razočaranje, saj ga je takratni trener Albert Riera na krilih razigranega Franka Kovačevića, ki se je podpisal pod vse tri zadetke, spravil v slabo voljo z zmago 3:1. V nadaljevanju sezone je šlo Aeku bolje, neposredno udeležbo v osmini finala pa si je zagotovil po veliki drami v zadnjem krogu ligaškega dela. Pri bogatem atenskem klubu ne manjka znanih igralcev in zvezdniških imen, na nogometni tržnici je največ vreden Mehičan Orbelin Pineda (7 milijonov evrov), zelo blizu pa je srbski napadalec Luka Jović (6).

Marko Nikolić bi lahko še drugič v tej sezoni vodil Aek na gostovanju v Celju. | Foto: Jure Banfi Marko Nikolić bi lahko še drugič v tej sezoni vodil Aek na gostovanju v Celju. Foto: Jure Banfi

Pri praški Sparti, ki jo vodi danski strateg Brian Priske, najbolj izstopata kosovski napadalec Albion Rrahmani (7,5 milijona evrov) in Slovak Lukaš Haraslin, sicer tudi kapetan slovitega češkega kluba.

Celjani bodo tako 19. marca gostovali bodisi na atenskem stadionu Agia Sophia ali pa na praški Epet Areni.

Urnik preostalih tekem lige konferenčne lige:

Osmina finala: 12. marec (prve tekme) in 19. marec (povratne tekme)
Četrtfinale: 9. april (prve tekme) in 16. april (povratne tekme)
Polfinale: 30. april (prvi tekmi) in 7. maj (povratni tekmi)
Finale: 27. maj

