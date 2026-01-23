Hrvaška tenisačica pozitivna na dopinškem testu

Hrvaška teniška igralka Jana Fett je bila pozitivna na dopinškem testu in je zato od konca decembra suspendirana, sporočilo hrvaške teniške zveze navaja agencija Hina. Devetindvajsetletna igralka je bila pozitivna na tekmovanju Billie Jean King novembra v Varaždinu.

Mednarodna agencija za teniško integriteto, neodvisna organizacija, ki so jo ustanovile krovne mednarodne teniške zveze, je objavila, da je Jana Fett suspendirana v okviru programa proti dopingu v tenisu.

Fett je trenutno 189. igralka na lestvici WTA, najvišjo uvrstitev pa je zabeležila leta 2017, ko je bila na 97. mestu.