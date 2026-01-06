Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
6. 1. 2026,
15.30

Teniški pokal United, 5. dan

Torek, 6. 1. 2026, 15.30

Teniški pokal United, 5. dan

Za četrtfinale pokala United prosti le še dve mesti

STA

Alex de Minaur | Foto Guliverimage

Alex de Minaur

Foto: Guliverimage

Na teniškem pokalu United v Avstraliji je znanih šest četrtfinalistov. V torek so si napredovanje zagotovili gostitelji, Češka, Belgija in Argentina. Hkrati sta že znana prva dva četrtfinalna para v Perthu; ZDA - Grčija in Švica - Argentina.

Avstralija je do zmage z 2:1 proti Češki prišla po zaslugi Alexa de Minaurja, ki je gladko dobil tako posamični dvoboj proti Jakubu Menšiku kot igro parov v navezi s Storm Hunter.

Češki je točko, s katero se je kot najboljše drugouvrščena reprezentanca v Sydneyju zagotovila mesto v četrtfinalu, prinesla Barbora Krejčikova, ki je bila v dveh nizih boljša od Maye Joint.

Češka se bo v četrtfinalu pomerila z Belgijo, ki je s 3:0 premagala Kanado in si tako zagotovila prvo mesto v skupini. Avstralija bo morala na svojega tekmeca počakati do srede, ko bo končano predtekmovanje v skupini F s Poljsko, Nemčijo in Nizozemsko.

Argentina si je mesto v četrtfinalu priigrala brez, da bi stopila na teren. Francija je namreč premagala Italijo in jo tako izločila iz boja za prvih osem. Ključno točko za Francoze je dobil Arthur Rinderknech, ki je najprej ubranil dve zaključni žogi in nato s 6:7, 7:6 in 7:5 premagal Flavia Cobollija.

Na turnirju United nastopa 18 ekip, razdeljenih v šest skupin, ki tekmujejo v Perthu in Sydneyju. Vsak dvoboj je sestavljen z moško in žensko partijo ter igro mešanih parov. V četrtfinale napredujejo zmagovalke skupin ter po ena najboljša reprezentanca z vsakega prizorišča. Polfinalna dvoboja in finale bodo v Sydneyju.

