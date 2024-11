V Krškem odpirajo objekt s 17 neprofitnimi stanovanji

V Krškem bodo danes odprli večstanovanjski objekt Žlapovec, s katerim bodo v krški občini dobili 17 novih neprofitnih stanovanj. Objekt, ki sta ga financirala Mestna občina Krško ter ministrstvo za naravne vire in prostor, bosta odprla župan Janez Kerin in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Objekt, postavljen v neposredni bližini stanovanjskih blokov v Gubčevi ulici, je zasnovan kot skoraj ničenergijska stavba in je ogrevan s kombinacijo skupnih toplotnih črpalk. Pred njim so uredili še plato s parkirnimi mesti in ekološkim otokom.

Stanovanja je zgradilo na javnem razpisu izbrano podjetje Kostak. Pogodbena vrednost del je znašala okoli 3,5 milijona evrov z vključenim 9,5-odstotnim davkom na dodano vrednost. Od tega je ministrstvo iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost prispevalo nekaj več kot 1,7 milijona evrov.

Zgrajena stanovanja bodo upravičencem oddajali preko javnih razpisov po neprofitni najemnini, z njimi pa naj bi prispevali k olajšanju dostopa do primernih stanovanj v Sloveniji, je zapisano na spletni strani občine.

Pretekli teden so na Sremiški ulici 13 v Krškem odprli tudi objekt z 16 novimi javnimi najemnimi stanovanji, katerega izgradnjo je s sredstvi iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost podprlo ministrstvo za solidarno prihodnost.