Piratska stranka kazensko ovadila ministra Kumra

V Piratski stranki so na ljubljansko okrožno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra. Očitajo mu zlorabo položaja, da bi dosegel preklic posvetovalnega referenduma o novi jedrski elektrarni v Krškem (JEK2). DZ ga je preklical konec oktobra.

Kot so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnili v Piratski stranki, ministru poleg navedene kršitve očitajo tudi opustitev uradne dolžnosti. Menijo, da je povzročil, da je "ključna analiza, ki je bila naročena za referendum, ostala skrita pred javnostjo". Gre za analizo direktorja Elesa Aleksandra Mervarja, ki je primerjal stroške različnih scenarijev oskrbe z elektriko.

V stranki Kumru prav tako očitajo, da je sodeloval pri prirejanju končne različice analize. Po besedah sekretarja Piratov Jasmina Feratovića namreč obstajata dve različici, ki sta obe označeni z enakim datumom, in sicer 22. avgustom 2024. V drugi različici je dodana tudi tabela, ki je scenarij obnovljivih virov pokazala kot cenejšo izbiro od JEK2, čeprav analiza po Feratovićevih navedbah prvotno ni imela takega zaključka.

Hkrati izpostavljajo, da je Mervar analizi nadel oznako zaupnosti, čeprav zakon o tajnih podatkih ne predvideva, da bi oznako tajnosti na uradne dokumente lahko nadel nekdo, ki ni uradna oseba.

Pirati Kumru očitajo zavajanje

Prepričani so, da je Kumer zlorabil svoj položaj, da bi spodkopal in razvrednotil demokratični proces, s katerim se iz osebnih prepričanj ni strinjal, ter z izsiljenimi popravki in napačnim datiranjem analize skupaj z Aleksandrom Mervarjem "zavajal javnost in poskusil prikriti lastno odgovornost v celotni zadevi".

V Piratski stranki menijo, da bi moral minister odstopiti ter tako prevzeti politično odgovornost za nastali položaj in škodo, ki jo je zaradi odpovedi referenduma utrpel proračun.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da z ovadbo niso seznanjeni.