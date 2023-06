Pirati in Levica vložili podpise za omejitev neskončnih županovanj #video

Sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović je v izjavi pred vložitvijo podpisov v DZ dejal, da mednarodni opazovalci in različne mednarodne organizacije že dlje časa opozarjajo Slovenijo na nujnost omejevanja županskih mandatov. "V teku kampanje smo nabrali številne informacije, od zgodb o korupciji, zlorabi oblasti, netransparentnosti slovenskih občin ... Torej, v zadnjih 30 letih se je pojavilo kar veliko težav, ki jih s to pobudo poskušamo rešiti," je pojasnil.

Predolgi mandati pomenijo tveganje

Kot je dejal poslanec Levice Milan Jakopovič, so prepričani, da delovanje enega funkcionarja na izvršilnem mestu 10, 15 ali 20 let pomeni izrazito tveganje za nepotizem, klientelizem in korupcijo. Poleg tega menijo, da je dovolj kompetentnih kandidatov, ki se ne odločajo za kandidaturo proti dolgoletnim funkcionarjem, ki so si skozi leta delovanja organizirali svoje lastno promocijsko omrežje, nekateri pa tudi "uzurpirali občinsko upravo za svojo lastno promocijo".

Levica je sicer po besedah Feratovića med parlamentarnimi strankami edina, ki se je pozitivno odzvala na njihovo pobudo, od preostalih strank pa imajo mešane odzive. So pa po besedah Urške Orehek, ki je vodila zbiranje podpisov na terenu, zaznali, da so glas podpore predlogu dajali tako tisti na levi in na desni strani političnega prizorišča kot tisti, ki so vmes ali jih na tej politični premici pravzaprav sploh ni. Veliko so dobili tudi glasov državljanov, ki ne živijo več v Sloveniji in imajo stalno prebivališče drugod, je pojasnila.

Omejitev kandidature prinese več kandidatov

Feratović je ocenil, da je v dosedanjih komentarjih in odzivih prihajalo do zavajanj in tudi napačnih interpretacij mednarodnih analiz. Izpostavljen je bil na primer strah, da ne bo kandidatov, medtem ko po njegovih besedah primer Italije kaže, da je z omejitvijo mandatov kandidatov dejansko več, ker se ljudje upajo izpostaviti.

Če pa v posamezni občini ne bi bilo kandidata, je mogoče treba razmisliti o združevanju občin, od katerih jih polovica ne izpolnjuje zakonsko predpisanega kriterija glede števila prebivalcev, je še dodal. Po njegovih besedah gre v veliki meri za neke vrste ponavljanje "ene in iste mantre," ki so jo skovali v združenjih občin.

Pozivajo k resni obravnavi predloga

Glede podpore v parlamentarnih strankah je Feratović dejal, da je postopek tak, da je treba prinesti predlog v parlament, ko bo pobuda sprejeta, pa bodo šli v "neke vrste lobiranje" in sestanke s strankami. Vse poslance pa je pozval, naj vzamejo resno njihovo pobudo in pozive uglednih mednarodnih teles ter razmislijo o podpori predlogu. Pripravljeni pa so tudi na kakšen kompromis, kot je na primer podaljšanje za dodaten mandat, je še pojasnil.

V Levici, ki se je Piratski stranki pridružila že pri zbiranju podpisov, napovedujejo, da bodo "v nadaljnjem parlamentarnem postopku aktivno zagovarjali sprejem tega ključnega koraka v smeri demokratizacije lokalne samouprave".