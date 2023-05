Levica bo Piratom pomagala pri zbiranju podpisov za omejitev županskih mandatov

Pirati vidijo pomoč Levice kot neki skupen cilj, ki so ga prepoznali, zaskrbljeni pa so nad neodzivnostjo preostalih dveh koalicijskih strank, torej Gibanja Svobode in SD.

Pirati do 1. junija zbirajo podpise za vložitev predloga zakona, s katerim predlagajo omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata. Zbrali so že dve tretjini od potrebnih 5.000 podpisov. Pri zbiranju podpisov se jim je pridružila Levica, ki se zavzema za enak cilj. Zaskrbljeni pa so nad neodzivnostjo drugih dveh koalicijskih strank.

Kot glavni cilj omejitve županskih mandatov na največ dva zaporedna Pirati navajajo "zmanjšanje nepotizma in korupcije na lokalnem nivoju ter krepitev demokracije, ki jo ogroža prevelika akumulacija moči obstoječih županov".

Ideja o omejitvi mandatov ni nova

"Ko imamo župana, ki je dlje časa na oblasti, ima nepošteno prednost na volitvah pred preostalimi," je kot enega izmed razlogov na današnji izjavi za medije poudaril sekretar Piratov Jasmin Feratović. Prepoznali so, da človek, ki je dolgo na oblasti, prevzame občinske strukture, si podredi mestni in nadzorni svet. "Na neki način vlada z občino kot z nekim svojim podaljškom," je dejal.

Ideja o omejitvi županskih mandatov ni nova, pravi Feratović, ob zadnjih lokalnih volitvah je na to opozoril Svet Evrope.

Poslanka Levice Nataša Sukič je dejala, da je treba odločanje na lokalni ravni demokratizirati. To mora biti transparentno in v najvišje javno dobro. Ob "večnih županih" se začneta krepiti korupcija in klientelizem, mesto začnejo dejansko obvladovati ozke elite, ljudi pa se izriva na rob mesta, je prepričana.

Vodja svetniškega kluba Levice v ljubljanskem mestnem svetu Urška Honzak je poudarila, da se ti župani hitro prelevijo v "šerife". V zadnjem času so jih v Ljubljani najbolj prizadele odločitve v zvezi s posegi v okolje.

Pirati so zaskrbljeni nad neodzivnostjo preostalih dveh koalicijskih strank

Pirati vidijo pomoč Levice kot neki skupen cilj, ki so ga prepoznali, zaskrbljeni pa so nad neodzivnostjo preostalih dveh koalicijskih strank, torej Gibanja Svobode in SD.

Feratović je izrazil tudi skrb nad delovanjem upravnih enot, zlasti tistih, ki imajo prostore v isti stavbi kot občine. "Tam so dejansko sovražno nastrojeni do naših zbiralcev, marsikje so nas poskušali pregnati, zahtevati od nas razna dovoljenja, ki jih recimo med parlamentarnimi volitvami in med predsedniškimi volitvami niso zahtevali," je dejal. Sklepajo, da je razlog tema njihove pobude, na katero pa se na splošno ljudje zelo dobro odzivajo, je pojasnil.

Skupno izjavo so sklicali pred ljubljansko mestno hišo, kjer je župan Zoran Janković na čelu občine že šesti mandat.

Če pobudnikom uspe zbrati 5.000 podpisov podpore, predsednik DZ po prejemu predloga zakona z zadostnim številom podpisov podpore obvesti poslance o začetku zakonodajnega postopka.