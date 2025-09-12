Dobra novica za Krško: dobili so denar za obnovo gradu Rajhenburg

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je popoldne ob obisku Mestne občine Krško z županom Janezom Kerinom podpisala pogodbo o sofinanciranju obnove gradu Rajhenburg v Brestanici. Dopoldne pa je z županjo občine Trebnje Matejo Povhe podpisala pogodbi o sofinanciranju obnove Hiše Goliev Trg 7 in obnove dvorane v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.

Projekt Grajske sanje vključuje sanacijo dela temeljnega jugozahodnega zidu gradu zaradi vlage in statične ogroženosti, posodobitev stalne razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg z digitalnimi rešitvami ter izboljšanje dostopnosti za ranljive skupine, so sporočili z ministrstva. Predvideni so tudi 3D-zajemi za raziskave in možnost rekonstrukcije, sanacija oken, ureditev Moserjeve hiše v apartma ter oprema za kakovostnejše izvajanje kulturnega programa.

Projekt obnove gradu Rajhenburg je vreden 778.428 evrov, od tega bo 625 tisoč evrov evropskih kohezijskih sredstev, preostala sredstva bo zagotovila Mestna občina Krško.

Veselijo se lahko tudi v Trebnjem

Z županjo občine Trebnje pa je ministrica dopoldne podpisala pogodbi o sofinanciranju projekta Turistično družbeni center Grmada (TDC Grmada) za obnovo Hiše Goliev Trg 7 in za obnovo dvorane STIK v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.

Projekt TDC Grmada je vreden 1,2 milijona evrov, od tega je ministrstvo zagotovilo slab milijon evrov iz evropskih kohezijskih sredstev, preostala sredstva pa bo zagotovila občina Trebnje. Projekt predvideva celovito obnovo propadajočega in za javnost nedostopnega kulturnega spomenika Hiša Goliev trg 7 v Trebnjem ter vzpostavitev sodobnega turistično-informacijskega in interpretacijskega centra. V okviru TDC Grmada bodo obiskovalcem na voljo multimedijski muzej z osrednjo temo reke Temenice, ustvarjalne delavnice, konferenčni prostor ter turistično-informacijski center, ki bo povezal kulturno in turistično ponudbo občine ter širše regije, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.

Pogodba za obnovo dvorane STIK v galeriji likovnih samorastnikov vključuje ureditev garderob in sanitarij, prenovo čajne kuhinje za potrebe prireditev ter obsega rušitvena, suhomontažna, mizarska in slikopleskarska dela, izvedbo finalnih tlakov, strojnih in elektroinštalacij, sanacijo sten in stropa ter zamenjavo razsvetljave. Ministrstvo za kulturo bo obnovo sofinanciralo z nekaj manj kot 30 tisoč evri, celotna vrednost investicije pa znaša okoli 75 tisoč evrov.