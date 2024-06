Sredstva za obnovo Partizanske bolnice Franja bodo zbirali tudi z dobrodelnim koncertom

Za obnovo Partizanske bolnice Franja, ki je bila lani hudo poškodovana v ujmi, bodo sredstva zbirali tudi z dobrodelnim koncertom. Ta bo v soboto v Cerknem, so napovedali na današnji novinarski konferenci v Cerknem. Sanacijska dela v zaledju Franje in na širšem območju medtem napredujejo, je dejal direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač.

Aprila so se zvrstila opozorila, da se sanacija Franje še ni začela s pozivi vladi in drugim pristojnim k ukrepanju. Kosmač je danes napovedal, da bo čez teden dni izvajalec del začel prazniti mreže na območju Franje, kar je prvi pogoj za varno nadaljevanje priprav na obnovo ožjega spomeniškega območja.

Poleg tega bodo na odseku od sedanjega objekta na parkirišču v Pasicah do ožjega spomeniškega območja po dostopni poti pregledali, kateri ukrepi bodo nujni za to, da omogočijo tudi sanacijo območja tega spomenika državnega pomena in nosilca znaka evropske dediščine, je dodal.

Kako bo potekala obnova?

Ključna pa bo nato ureditev zaledja soteske Pasice, namestiti bodo morali nove zaščitne mreže na pobočjih nad barakami in urediti dostopno pot, šele potem bo mogoče varno začeti obnovo objektov Franje, je dodal direktor idrijskega muzeja. Sledila bo ureditev parkirišča in sodobnega sprejemnega centra za obiskovalce pri vhodu v sotesko, so napovedali na novinarski konferenci. Menijo, da Franja potrebuje in si zasluži takšen center.

Občina Cerkno je doslej poskrbela za izvedbo nekaterih nujnih del v zaledju soteske. Izdelali so dostopno cesto do zaplavne pregrade, ki so jo lahko tako očistili, v prihodnje pa bo omogočala tudi sanacijo plazu, ki ogroža sotesko in območje z domačijami pod njo. Izdelan je projekt sanacije zaledja, pridobljene so ponudbe in izbrani izvajalci za izvedbo, zdaj pa pričakujejo odobritev državnih sredstev za sanacijo, je povedal cerkljanski župan Gašper Uršič.

Stroške obnove ocenjujejo na pet do šest milijonov evrov. Največ bo šlo za ureditev zaledja bolnice, okoli štiri milijone evrov, če želijo zaščititi dolino proti Cerknemu. Ti stroški so bistveno višji od prenove bolnišničnih barak oziroma ožjega spomeniškega območja. Po dokončanju sanacije bo treba zagotoviti tudi monitoring in vzdrževanje zalednega območja spomenika. To pa presega proračun občine in prihodke od vstopnin v Franjo. Rešitev vidijo v posebnem zakonu za Franjo po modelu za vzdrževanje idrijskega rudnika.

Koncert se bo odvil na glavnem trgu v Cerknem

Hkrati s sanacijskimi posegi v zaledju Franje in pripravo drugih ukrepov na predlog Občine Cerkno in v soglasju z upravljavcem, Mestnim muzejem Idrija, se z ministrstvom za kulturo dogovarjajo o brezplačnem prenosu lastništva parcel na širšem območju Franje na državo, kar bi olajšalo zagotavljanje sistemskega financiranja, država pa bi naloge upravljavca spomenika podelila Mestnemu muzeju Idrija, ki Franjo upravlja že od leta 1963.

Vse od povodnji teče tudi zbiranje donatorskih sredstev za obnovo barak Franje. Do 4. junija so na ločenem računu pri Mestnem muzeju Idrija v ta namen zbrali skoraj 26 tisoč evrov, dodaten priliv pa si obetajo od sobotnega dobrodelnega koncerta na Glavnem trgu v Cerknem, ki so ga naslovili Bratje, zapojmo!

Slavnostna govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar, na koncertu pa bodo med drugim nastopili Partizanski pevski zbor, Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, domači pevci iz Cerknega. "Tudi v pripravah na koncert se je znova pokazalo, da Franja združuje in povezuje, saj nihče od povabljenih ni odklonil sodelovanja, kar dokazuje, da je Franja "naša"," je danes poudarila vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.

Glavni trg v Cerknem in dostopne ulice bodo na dan koncerta zaprti od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer.