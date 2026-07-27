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Avtor:
STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
17.41

Osveženo pred

12 minut

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IceHL HK Olimpija HK Olimpija Ljubljana Bischofshofen

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 17.41

12 minut

Liga ICE ovjavila spored sezone 2026/27

V ligi ICE tudi spektakel pod skakalnico v Bischofshofnu

Avtor:
STA

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Bischofshofen, skakalnica Paula Außerleitnerja | Pod znamenito skakalnico Paula Außerleitnerja bo konec januarja 2027 tudi hokejski spektakel. | Foto Guliverimage

Pod znamenito skakalnico Paula Außerleitnerja bo konec januarja 2027 tudi hokejski spektakel.

Foto: Guliverimage

Prireditelji hokejske lige ICE za sezono 2026/27 pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču ob smučarski skakalnici na koroškem derbiju pomerila beljaški VSV in celovški Kac. Dan kasneje bo na sporedu tekma Salzburg - Black Wings Linz.

Žreb lige, ki so jo z Milanom razširili na 14 ekip, je razkril, da bo ljubljanska Olimpija v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem FTC. Isti dan bo v uvodnem krogu na sporedu tudi ponovitev zadnjega finala med italijanskim Pustertalom in prvaki Graz99ers.

V rednem delu tekmovanja bo na sporedu 364 tekem, sezona pa se bo končala najkasneje 23. aprila.

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