Kanadska zvezdnica Celine Dion je na svoj 58. rojstni dan z oboževalci delila lepo novico in naznanila, da se jeseni spet vrača na odre. V Parizu načrtuje kar deset koncertov. V videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je oboževalcem sporočila, da se je njeno zdravstveno stanje izboljšalo.

Po tem, ko so se pretekli teden po Parizu pojavili številni plakati z naslovi pesmi, ki jih je v karieri prepevala glasbena ikona Celine Dion, so se pojavila številna ugibanja in vprašanja njenih oboževalcev, ali se kanadska pevka res vrača na koncertne odre. Na svoj 58. rojstni dan je slednje potrdila tudi Dion, veliko glasbeno vrnitev pa so predvajali tudi na 2. programu francoske nacionalne televizije.

Spet poje in celo malo pleše

V čustvenem posnetku je Dion povedala: "Letos bom dobila najboljše darilo v življenju. Znova bom imela možnost, da vas vidim in vam zapojem v Parizu, od jeseni dalje," je razkrila in dodala, da so koncerti napovedani za september in oktober, skupaj pa je napovedanih deset.

"Odlično sem, skrbim za svoje zdravje, dobro se počutim. Spet pojem, celo malo plešem," je dodala slavna glasbenica. "Vendar vam moram povedati nekaj zelo pomembnega: v zadnjih nekaj letih sem vsak dan čutila vaše molitve in podporo, vašo prijaznost in ljubezen. Hvaležna sem vam vsem. Komaj čakam, da vas spet vidim," je še povedala.

Napis Pariz, pripravljena sem

Hkrati z njenim oznanilom se je v ponedeljek na Eifflovem stolpu v Parizu pojavila tudi svetlobna instalacija oziroma oglas, s katerim so napovedali tudi začetek prodaje vstopnic, ki se bodo v prodajo sprostile 7. aprila (preprodaja vstopnic) oz. 10. aprila. Pod simbolom Pariza se je zbrala množica, da bi videla svetlobno predstavo, pospremljeno s pevkino priredbo pesmi Edith Piaf L'hymne a l'amour, ki jo je pospremil napis Pariz, pripravljena sem.

Izdala pa bo tudi nov singel, za katerim stoji francoski pevec, tekstopisec in glasbeni producent Jean-Jacques Goldman, ki je stal tudi za albumom D'eux, s katerim je pevka zaslovela, je za AFP potrdila pevkina ekipa. Izvedla naj bi ga tudi na koncertih v Parizu.

Eifflov stolp se je obarval s promocijskimi napisi in napovedal prodajo vstopnic za koncerte Celine Dion. Foto: Profimedia

Dion bo v pariški areni La Defense od 12. septembra naprej v petih tednih izvedla deset koncertov. Pevka je v več desetletij dolgi karieri prodala več kot 260 milijonov albumov in osvojila pet grammyjev - dva za pesem My Heart Will Go On, uspešnico iz epskega filma Titanik iz leta 1997.

Celine Dion je zaradi bolezni svojo glasbeno kariero postavila na stranski tir in se posvetila svojemu zdravju. Takrat so zvezdnici diagnosticirali redko, a progresivno nevrološko motnjo, sindrom otrdelega telesa (SPS), ki povzroča hude mišične krče in zaradi katere ne more peti. Od njenega vsakodnevnega počutja je odvisno, ali lahko poje in nastopa ter potuje. V zadnjih letih se je poskušala vrniti na odre, med drugim je nastopila na odprtju olimpijskih iger v Parizu leta 2024, ob njenem nastopu pa so mnogi ugibali, ali ga je vnaprej posnela. Pojaviti in nastopiti bi se morala tudi na lanskoletni Evroviziji v Baslu, a tam ni nastopila, je pa oboževalce pozdravila preko videopovezave.

V mestu ljubezni so se pretekli teden pojavili številni plakati z naslovi njenih pesmi in podžgali ugibanja, ali se priljubljena pevka res vrača na odre. Foto: Profimedia

Dion, ki je rojena v francosko govorečem delu Kanade, je prvič nase v velikem slogu opozorila leta 1988, ko je na Evroviziji predstavljala Švico s skladbo Ne partez pas sans moi in zmagala. Med svetovne glasbene zvezde pa jo je izstrelila tudi skladba My Heart Will Go On iz ikonične filmske uspešnice Titanik. V zadnjih desetletjih kariere je Dion pogosto nastopala v Las Vegasu in imela tam v letih 2003–2007 in 2011–2019 zelo dobičkonosne nastope.