Po koncu vikenda prihaja občutna ohladitev

Danes bo v notranjosti Slovenije oblačno, mogoče bodo manjše padavine. Na Primorskem bo sprva ponekod megleno, čez dan se bo ob šibki burji delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija. Jutri se bo postopoma jasnilo, temperature bodo za kakšno stopinjo nižje kot danes. V začetku novega tedna bo spet nekoliko hladneje, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

V nedeljo bo pretežno oblačno, a se bo čez dan zjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od –1 do 3, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija.

Ohladilo se bo

V začetku novega tedna bo precej jasno, v notranjosti države sončno, bolj oblačno pa bo predvsem v jugovzhodnih krajih. Spet bo hladneje. Temperature bodo v prvi polovici prihodnjega tedna večinoma ostale nekaj stopinj pod lediščem. V krajih s snežno odejo bodo jutranje temperature okoli –10, drugod pa okoli –5 stopinj Celzija.

Nekoliko topleje bo na Primorskem, a tudi tam bo temperatura nekoliko pod dolgoletnim povprečjem za ta čas, pravijo na Arsu.