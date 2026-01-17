Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
17. 1. 2026,
9.11

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vremenska napoved vreme

Sobota, 17. 1. 2026, 9.11

55 minut

Po koncu vikenda prihaja občutna ohladitev

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
termometer, mraz, jesen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Danes bo v notranjosti Slovenije oblačno, mogoče bodo manjše padavine. Na Primorskem bo sprva ponekod megleno, čez dan se bo ob šibki burji delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija. Jutri se bo postopoma jasnilo, temperature bodo za kakšno stopinjo nižje kot danes. V začetku novega tedna bo spet nekoliko hladneje, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

V nedeljo bo pretežno oblačno, a se bo čez dan zjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od –1 do 3, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija. 

Ohladilo se bo

V začetku novega tedna bo precej jasno, v notranjosti države sončno, bolj oblačno pa bo predvsem v jugovzhodnih krajih. Spet bo hladneje. Temperature bodo v prvi polovici prihodnjega tedna večinoma ostale nekaj stopinj pod lediščem. V krajih s snežno odejo bodo jutranje temperature okoli –10, drugod pa okoli –5 stopinj Celzija.

Nekoliko topleje bo na Primorskem, a tudi tam bo temperatura nekoliko pod dolgoletnim povprečjem za ta čas, pravijo na Arsu. 

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
ARSO vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.