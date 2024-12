Nastal nov medij v Sloveniji. Zanj piše tudi nekdanje prvo pero Dela.

Z današnjim dnem je začel delovati nov digitalni medij Info360, ki ga financira podjetnik Aleš Štrancar. Odgovorna urednica je Vesna Zadravec, nekdanja gospodarska novinarka in voditeljica na TV Slovenija, nato pa je bila tudi desna roka zadnjega generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha.

Digitalni medij Info360.si je danes začel delovati, je razvidno z njegove spletne strani. V ekipi pod vodstvom Vesne Zadravec so navedene še Brigite Ferlič Žgajnar, Pia Pangos in Suzana Kos. Predvsem zadnja je največja "težkokategornica" novega medija, saj je v zadnjih letih prek dnevnika Delo postala ena izmed najbolj znanih novinark in urednic na področju notranje politike v Sloveniji.

Info360.si, ki je bil v razvid medijev vpisan že pred skoraj dvema mesecema, financira znani podjetnik Aleš Štancar. Izdajatelj novega medija je podjetje Media X, ki ga je ustanovil Mediainvest v lasti Štrancarja. Ta je sicer že pred leti vstopil v slovenski medijski prostor, saj je z milijonom evrov financiral medij Domovina.