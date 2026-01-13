Skrivnostno podjetje Aleša Štrancarja se je znašlo v preiskavi: kam je šlo 50 milijonov evrov?

Portal Necenzurirano je objavil dokumente o sodni preiskavi proti podjetju enega najbogatejših Slovencev v davčni oazi Delaware. Gre za podjetje Bia Separations, ki ga je Štrancar leta 2007 ustanovil v Delawaru, še razkriva portal.

Po poročanju portala Necenzurirano se je podjetje iz ameriške davčne oaze Delaware, ki ga vodi Aleš Štrancar, eden najbogatejših Slovencev in lastnik več medijev, znašlo v preiskavi. Delaware je največja davčna oaza, ki ne pozna davka na dobiček, lastnikom podjetij pa zagotavlja anonimnost. Iz dokumentov izhaja, da je Štrancar še vedno direktor podjetja, ki domuje v poštnem nabiralniku.

Kam je šlo 50 milijonov evrov?

Sodišče bo poskušalo ugotoviti, kam je podjetje s svojega računa prenakazalo 50 milijonov evrov. To so na omenjenem portalu razbrali iz javno dostopnih dokumentov, ki so jih pridobili iz Delawara.

V dokumentih naj bi bilo med drugim razkrito, da Štrancarja v ZDA že od lanske pomladi preganja Michael Wagner, stečajni upravitelj avstrijskega podjetja Bia Separations, ki je združevalo tuje vlagatelje v istoimensko slovensko biotehnološko družbo. Avstrijsko podjetje Bia Separations je leta 2015 končalo v stečaju, Štrancar pa je s prisilno poravnavo prevzel lastništvo slovenskega podjetja Bia Separations, ki ga je pet let pozneje za 360 milijonov evrov prodal nemškemu finančnemu skladu Sartorius. Medtem ko je Štrancar po prodaji postal eden najbogatejših Slovencev, so njegovi vlagatelji iz Avstrije in drugih evropskih držav ostali praznih rok, še piše portal Necenzurirano.

Avstrijski upravitelj po navedbah portala Necenzurirano zdaj Štrancarju očita, da je pred upniki prikril za skoraj 50 milijonov evrov finančnih transakcij, ki jih je opravilo podjetje Bia Separations iz Delawara. Tako avstrijski upravitelj od stečajnega sodišča v tej ameriški zvezni državi zahteva preiskavo, ki bo pokazala, kam je Štrancarjevo podjetje s svojega računa prenakazalo 50 milijonov evrov.

Sodišče ugodilo avstrijskemu upravitelju, začela se je sodna preiskava

Dokumenti razkrivajo, da je sodišče avstrijskemu upravitelju lani oktobra ugodilo. Wagner je, kot piše Necenzurirano, od sodišča zahteval popoln vpogled v poslovanje podjetja Bia Separations. To sta mu Štrancar in njegov poslovni partner Michael Wodak, glavni izvršni direktor Bia Separations, skušala na vsak način preprečiti. Medtem ko sta v Delawaru ugovarjala Wagnerjevi zahtevi, sta ga poskušala na avstrijskem sodišču razrešiti, vendar jima ni uspelo. Ameriški sodnik je namreč že maja 2025 v celoti odločil v prid Wagnerju, s čimer je pridobil polno procesno legitimacijo za delovanje v ZDA. Nato je prek sodišča zahteval še podrobno preiskavo poslovanja podjetja iz Delawara, prenosov premoženja in ravnanja odgovornih oseb, torej Štrancarja in Wodaka.

Štrancarjevi in Wodakovi ugovori so bili tako neuspešni. Ameriški sodnik je namreč oktobra ugodil Wagnerjevi zahtevi, s čimer se je začela sodna preiskava dogajanja. S tem je sodišče prižgalo zeleno luč hitri in temeljiti preiskavi, katere namen je izslediti, kam je šel denar Bia Separations, ali so se pri tem zgodile nepravilnosti, kdo je pri tem sodeloval in ali je mogoče premoženje vrniti v stečajno maso v Avstriji.