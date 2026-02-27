Višje deželno sodišče na Dunaju je potrdilo maja lani sprejeto odločitev deželnega sodišča v Železnem, da prenos patentnih in distribucijskih pravic na družbo Sartorius BIA Separations ni imel veljavne pravne podlage, je sporočil stečajni upravitelj avstrijske družbe. Sporni prenosi patentnih pravic izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.

Sodišče je potrdilo, da ključni pogodbeni dokumenti, na podlagi katerih je slovenska družba uveljavljala lastništvo patentnih pravic in izključne distribucijske pravice za proizvode CIM, niso bili veljavno sklenjeni, so v imenu stečajnega upravitelja avstrijske družbe Bia Separations danes sporočili iz agencije Propiar.

Sodišče ugotovilo naknadno spreminjanje dokumentov

Deželno sodišče v Železnem je v sodbi z dne 13. maja lani ugotovilo, da so bili sporni dokumenti dejansko ustvarjeni bistveno pozneje, kot je bilo navedeno v njihovi vsebini, naknadno spreminjani in antedatirani brez ustreznih odobritev, vse z namenom škodovanja avstrijski družbi.

Takšni dokumenti zato niso mogli predstavljati veljavne pravne podlage za prenos pravic intelektualne lastnine. Višje deželno sodišče na Dunaju je te ključne ugotovitve v celoti potrdilo.

Na podlagi sodbe mora slovenska družba v stečajno maso plačati približno 1,22 milijona evrov skupaj s štiriodstotnimi letnimi obrestmi od 1. januarja 2022. Višje deželno sodišče je preostali del denarnega zahtevka zavrnilo.

Upniki bi lahko uveljavljali bistveno višje zahtevke

Hkrati je potrdilo obveznost razkritja, katere patentne pravice so bile od 20. aprila 2015 prenesene na družbo Sartorius BIA Separations, ter obveznost te družbe, da stečajni masi poroča o prihodkih od prodaje izdelkov CIM zunaj Slovenije od tega datuma naprej.

Na podlagi teh podatkov bo po navedbah stečajnega upravitelja mogoče določiti morebitne dodatne finančne zahtevke stečajne mase. Izpolnitev teh obveznosti lahko omogoči uveljavljanje bistveno višjih zahtevkov, kot so bili že prisojeni.

Višje deželno sodišče na Dunaju ni dopustilo redne revizije na avstrijsko vrhovno sodišče, zato je zoper sodbo dopustna le izredna revizija.