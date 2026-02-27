Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Petek,
27. 2. 2026,
13.21

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
podjetja Aleš Štrancar Bia Separations

Petek, 27. 2. 2026, 13.21

23 minut

Avstrijsko sodišče ugotovilo sporne prenose patentov, ko je družbo BIA Separations vodil Aleš Štrancar

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Aleš Štrancar | Foto STA

Foto: STA

Višje deželno sodišče na Dunaju je potrdilo maja lani sprejeto odločitev deželnega sodišča v Železnem, da prenos patentnih in distribucijskih pravic na družbo Sartorius BIA Separations ni imel veljavne pravne podlage, je sporočil stečajni upravitelj avstrijske družbe. Sporni prenosi patentnih pravic izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.

Sodišče je potrdilo, da ključni pogodbeni dokumenti, na podlagi katerih je slovenska družba uveljavljala lastništvo patentnih pravic in izključne distribucijske pravice za proizvode CIM, niso bili veljavno sklenjeni, so v imenu stečajnega upravitelja avstrijske družbe Bia Separations danes sporočili iz agencije Propiar.

Sodišče ugotovilo naknadno spreminjanje dokumentov

Deželno sodišče v Železnem je v sodbi z dne 13. maja lani ugotovilo, da so bili sporni dokumenti dejansko ustvarjeni bistveno pozneje, kot je bilo navedeno v njihovi vsebini, naknadno spreminjani in antedatirani brez ustreznih odobritev, vse z namenom škodovanja avstrijski družbi.

Takšni dokumenti zato niso mogli predstavljati veljavne pravne podlage za prenos pravic intelektualne lastnine. Višje deželno sodišče na Dunaju je te ključne ugotovitve v celoti potrdilo.

Na podlagi sodbe mora slovenska družba v stečajno maso plačati približno 1,22 milijona evrov skupaj s štiriodstotnimi letnimi obrestmi od 1. januarja 2022. Višje deželno sodišče je preostali del denarnega zahtevka zavrnilo.

Upniki bi lahko uveljavljali bistveno višje zahtevke

Hkrati je potrdilo obveznost razkritja, katere patentne pravice so bile od 20. aprila 2015 prenesene na družbo Sartorius BIA Separations, ter obveznost te družbe, da stečajni masi poroča o prihodkih od prodaje izdelkov CIM zunaj Slovenije od tega datuma naprej.

Na podlagi teh podatkov bo po navedbah stečajnega upravitelja mogoče določiti morebitne dodatne finančne zahtevke stečajne mase. Izpolnitev teh obveznosti lahko omogoči uveljavljanje bistveno višjih zahtevkov, kot so bili že prisojeni.

Višje deželno sodišče na Dunaju ni dopustilo redne revizije na avstrijsko vrhovno sodišče, zato je zoper sodbo dopustna le izredna revizija.

Aleš Štrancar
Novice Aleš Štrancar pravi, da iz podjetja BIA Separations Inc. nikoli ni prejemal plačil
Bia Separations
Novice Sodišče zavrnilo tožbo avstrijske BIA Seprations za 83 milijonov evrov
Bia Separations - Sartorius
Novice Avstrijci tožijo ajdovski Sartorius Bia Separations za skoraj 83 milijonov evrov
podjetja Aleš Štrancar Bia Separations
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.