Avstrijsko podjetje Bia Separations je bilo dolgo 75-odstotni lastnik istoimenskega slovenskega podjetja, ki ga je ustanovil Aleš Štrancar in je tudi njegov generalni direktor. Ustanovili so ga leta 2007, vanj pa so denar vložili nekatere družbe tveganega kapitala, zasebni vlagatelji in dobavitelji slovenske Bia Separations z Nizozemske, Nemčije in Avstrije. Obe podjetji je vodil Štrancar, tudi manjši solastnik avstrijske Bia Separations.

Leta 2015 je avstrijska Bia Separations končala v stečaju in tri leta pozneje ostala še brez lastniškega deleža v slovenski Bia Separations. To se je zgodilo med prisilno poravnavo slovenskega podjetja, ki jo je sprožil Štancar. Novi lastniki slovenske Bia Separations so tako postali upniki, ki so dolgove podjetja pretvorili v kapital. Med njimi so bili tudi Štrancar, drugi vodilni v Bia Separations in poslovni partnerji, ne pa tudi vlagatelji, ki so v podjetje vlagali prek Avstrije.

Ko je leta 2020 slovensko Bia Separations kupil nemški Sartorius, za ajdovsko družbo je odštel 360 milijonov evrov, so lastniki avstrijskega podjetja ostali brez kupnine. Stečajni upravitelj avstrijske Bia Separations zdaj s tožbo v višini nekaj več kot 82,8 milijona evrov zahteva sorazmerni delež kupnine od prodaje Nemcem.

Zapleti na sodišču, narok prekinila celo najava bombe

Obravnavo na novogoriškem okrožnem sodišču bi sicer morali začeti že pred časom, a so prvi narok prestavili, drugega je maja letos predčasno prekinila najava bombe na sodišču, v sredo, ko je bil sklican novi narok, pa so sodišču predložili nov dokument, zato so obravnavo spet prekinili, so sporočili iz podjetja. Nov narok bo predvidoma sklican v novembru.

Štancar vrača žogico

Direktorica podjetja Sartorius Bia Separations Jana Krapež Trošt je za Žurnal24 povedala, da je tožba po njihovem prepričanju neutemeljena in predstavlja tveganje za prihodnost podjetja, zaposlenih in v širšem kontekstu tudi za uresničevanje njihovega poslanstva.

"Zato bodo naša prizadevanja v tem postopku toliko močnejša, saj ne gre zgolj za vrednost podjetja, temveč posredno tudi za zdravje ljudi. Naše poslanstvo je hitrejši in cenejši dostop do varnejših zdravil," je Krapež Trošt še poudarila za časnik.

Štrancar sicer Avstrijcem, ki tožijo ajdovsko podjetje, vrača žogico. Pred dnevi je, kot so sporočili iz podjetja, na tožilstvo vložil naznanitev suma storitve kaznivega dejanja zoper avstrijskega podjetnika Josefa Schrolla in stečajnega upravitelja avstrijske Bia Separations Michaela Wagnerja. Glede na očitke iz ovadbe naj bi oba pred leti sodelovala pri poskusu lastniškega prevzema družbe Bia Separations. Štrancar jima očita poskus storitve kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja daril in izsiljevanja oziroma pomoč pri teh kaznivih dejanjih.