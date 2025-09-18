Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
18. 9. 2025,
6.06

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
kia K4 Kia

Četrtek, 18. 9. 2025, 6.06

30 minut

Kia K4

Kia K4: naslednik ceeda, tokrat z bencinskimi motorji in celo ročnim menjalnikom #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kia K4 | Foto Kia

Foto: Kia

Kia bo v Evropo pripeljala nov model K4 s klasičnimi motorji in celo možnostjo ročnega menjalnika. K4 je posredni naslednik nekdanjega modela ceed.

Kia EV4 Žilina
Avtomoto Slovesno na Slovaškem: Kia je električnega prvič izdelala v Evropi #foto

Kia je v zadnjih letih v Evropi predstavila veliko novih električnih modelov, a med novostmi ohranjajo tudi klasične avtomobile. Tak bo novi K4, kombilimuzina kompaktnih mer in pogonov na osnovi bencinskega motorja. K4 je dolg 4,44 metra, širok je 1,85 metra. Prostornina prtljažnika znaša 438 litrov. 

Najcenejša različica tudi z ročnim menjalnikom

Osnovni motor bo litrski bencinski motor T-GDI (115 “konjev”), ki bo povezan s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. To bo predvidoma tudi najcenejša različica K4. Ta motor bo mogoče dobiti tudi kot blagi hibrid, kjer pa je možnost tudi že sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Zmogljivejši bo 1,6-litrski bencinski motor T-GDI, ki bo na voljo z močjo 150 ali 180 “konjev”. Prihodnje leto bo ta motor dosegljiv tudi kot polni samopolnilni hibrid.

K4 je oblikovno podoben električnemu modelu EV4, izdelovali pa ga bodo v Mehiki. Proizvodnjo v slovaški Žilini so medtem že dodelili prav električni alternativi.

Kia K4 | Foto: Kia Foto: Kia

Kia K4 | Foto: Kia Foto: Kia Kia K4 | Foto: Kia Foto: Kia

kia K4 Kia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.