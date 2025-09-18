Kia bo v Evropo pripeljala nov model K4 s klasičnimi motorji in celo možnostjo ročnega menjalnika. K4 je posredni naslednik nekdanjega modela ceed.

Kia je v zadnjih letih v Evropi predstavila veliko novih električnih modelov, a med novostmi ohranjajo tudi klasične avtomobile. Tak bo novi K4, kombilimuzina kompaktnih mer in pogonov na osnovi bencinskega motorja. K4 je dolg 4,44 metra, širok je 1,85 metra. Prostornina prtljažnika znaša 438 litrov.

Najcenejša različica tudi z ročnim menjalnikom

Osnovni motor bo litrski bencinski motor T-GDI (115 “konjev”), ki bo povezan s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. To bo predvidoma tudi najcenejša različica K4. Ta motor bo mogoče dobiti tudi kot blagi hibrid, kjer pa je možnost tudi že sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko. Zmogljivejši bo 1,6-litrski bencinski motor T-GDI, ki bo na voljo z močjo 150 ali 180 “konjev”. Prihodnje leto bo ta motor dosegljiv tudi kot polni samopolnilni hibrid.

K4 je oblikovno podoben električnemu modelu EV4, izdelovali pa ga bodo v Mehiki. Proizvodnjo v slovaški Žilini so medtem že dodelili prav električni alternativi.

Foto: Kia

Foto: Kia Foto: Kia