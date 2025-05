Foto: Saša Despot Kia sorento je veliki športni terenec te korejske znamke, ki ga izdelujejo že vse od leta 2002. Sorento je trenutno v četrti generaciji, Kia pa mu je namenila izdatnejšo prenovo. Avtomobil je pod črto prostoren in zelo udoben potovalni avtomobil, ki ga poganja dokaj varčen in ne pretirano glasen motor, sorento pa ostaja zvest tudi štirikolesnemu pogonu. Ta je sicer prej v luči varnosti in vožnje po snegu kot resnejše terenske vožnje. Sorento bo odličen v vlogi prvega družinskega avtomobila in udobnega avtocestnega potovalnika. Poleg udobja ga odlikuje tudi prešerno odmerjen prostor za potnike v drugi vrsti in tudi v prtljažniku.

Video – samodejno zapiranje prtljažnih vrat

Palec gor: moderna oblika, prostornost, udobje vožnje, učinkovitost motorja

moderna oblika, prostornost, udobje vožnje, učinkovitost motorja Palec dol: samo en motor, cena z dodatki

Foto: Saša Despot

Oblikovno je dobil sorento modernejšo zunanjost, pri kateri je mogoče opaziti poteze predvsem sorodnega električnega modela EV9. To velja za sprednjo masko, enako tudi za ožje žaromete in bolj prečiščeno notranjost. Na teh področjih je sorento napredoval, vsaj v vozniškem prostoru pa ni pretirano digitalen. Razmerje med fizičnimi gumbi in digitalnimi tipkami je pravo. Osrednje mesto pripada dvojnemu ukrivljenemu zaslonu, del katerega je tudi dobro pregleden informacijski sistem.

Izjemno udoben in prostoren

Največji vtis je med testno vožnjo naredilo udobje. V sorentu se pelje na ravni dražjih premijskih tekmecev. Sedeži so natančno nastavljivi in tudi na splošno k večjemu udobju pripomore ustrezna ergonomija. Tudi zadaj je prostora na pretek in udobno se bodo tam peljali tudi trije potniki. Srednji sedež sicer ni enakovreden zunanjima, a je z vidika udobja vseeno precej spodoben. Prtljažnik ima osnovno prostornino kar 910 litrov, to pa je mogoče s podiranjem naslonjal zadnje klopi povečati na več kot dva kubična metra (2.100 litrov). Zadaj je mogoče za doplačilo 800 evrov namestiti še dva dodatna sedeža, kar pa zasede del prtljažnega prostora.

Sorento je sicer dolg 4,8 metra, širok je 1,9 metra, medosna razdalja pa znaša 2,8 metra. Testni avtomobil je bil obut v 20-palčna platišča.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Foto: Saša Despot

Za zdaj le dizelski motor, ki pa se sorentu odlično poda

Za pogon testnega vozila je skrbel 2,2-litrski turbodizelski motor, ki je trenutno za sorenta edina izbira – naknadno bo na voljo še priključni hibrid. Motor ima moč 142 kilovatov (193 konjev) in 440 Nm največjega navora. Ta motor se takemu avtomobilu odlično poda, saj deluje, kot da je narejen za daljše avtocestne vožnje. Za prenos moči skrbi osemstopenjski dvosklopčni samodejni menjalnik. Zmogljivosti so prepričljive, poraba za tako velik avtomobil pa dokaj zmerna – gibala se je nekaj čez osem litrov na sto prevoženih kilometrov.

Kot kaže zgornji videoposnetek, ima sorento kar nekaj zanimivih pripomočkov. To ni le sistem samodejnega zapiranja zadnjih vrat, ko se voznik umakne stran od avtomobila. Kadar ima polne roke, je težje iztegniti roko navzgor in pritisniti gumb za zapiranje vrat. V sorentu prav gotovo hvalimo 360-stopinjski pogled kamer in pa prikaz slike mrtvega kota, kar sicer že poznamo iz sorodnih hyundaiev.

Cena brez popustov skoči prek 70 tisočakov

Tak sorento stane brez upoštevanja popustov nekaj čez 62 tisoč evrov, za testnega pa bi bilo treba odšteti več kot 71 tisoč evrov. Gotovinski popusti so sicer kar prešerno odmerjeni (5.400 evrov), a sorento ne le s kakovostjo in udobjem, temveč tudi s ceno stopa proti segmentu premijskega in zato težje dosegljivega.