Najnovejša šokantna objava vključuje nova razkritja o bratu vojvode Edinburškega, Andrewu Mountbattenu-Windsorju in njegovi nekdanji svakinji Sarah Ferguson ter njunem sodelovanju z Jeffreyem Epsteinom, poroča Independent. Princ Edward je izjavil, da je "resnično pomembno, da se vedno spominjamo žrtev", ko so ga vprašali, kaj meni o šokantni objavi.

Princ je v torek govoril na vrhu svetovnih vlad v Dubaju, kjer so ga vprašali, kako se spopada s polemiko. "No, z najboljšo voljo na svetu. Nisem prepričan, da je to občinstvo, ki ga to zanima. Vsi so prišli sem poslušat izobraževanje, reševati prihodnost. Vseeno pa mislim, da je res pomembno, da se vedno spomnimo žrtev in kdo so žrtve v vsem tem, veliko žrtev v vsem tem," je dejal.

Prvi iz kraljeve družine, ki je spregovoril o najnovejših razkritjih

Princ Edward je tako postal prvi član kraljeve družine, ki je spregovoril o najnovejših objavljenih dokumentih Jeffreyja Epsteina. Prekinil je molk, potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje v petek objavilo tretji del dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Epsteinom, ki je leta 2019 umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene.

Najnovejši dosjeji so prikazali še tesnejše sodelovanje Edwardovega brata Andrewa z Epsteinom. Vključujejo e-pošto med nekdanjim vojvodo Yorškim in Epsteinom iz leta 2010 – dve leti po tem, ko je osramočeni finančnik priznal krivdo za nagovarjanje mladoletne osebe k prostituciji. Epstein je v zaporu preživel 13 mesecev, preden je bil pogojno izpuščen v hišni pripor do poletja 2010.