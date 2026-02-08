Olimpijske igre pišejo zanimive zgodbe, še prav posebna se je pisala na olimpijskih igrah v Grenoblu leta 1968, ko je prišlo do izjemno čudnega razpleta v olimpijskem slalomu. Dve uri po tekmi so razveljavili rezultat Avstrijca Karla Schranza in mu odvzeli medaljo. Še danes pa je v tančico skrivnosti zavita skrivnostna oseba na progi.

Karl Schranz je že slavil zmago po tekmi, kmalu zatem je sledil šok. Foto: Guliverimage

Leta 1968 so se v francoskem Grenoblu odvijale zimske olimpijske igre, ki jih je s tremi zlatimi medaljami zaznamoval Jean-Claude Killy. A znameniti Francoz je do tretje zlate medalje prišel šele dve uri po končani tekmi, potem ko so organizatorji diskvalificirali Avstrijca Karla Schranza. Še danes pa buri duhove skrivnostna oseba, ki naj bi se Schranzu na progi postavila na pot, zaradi česar se je ta moral ustaviti.

Jean-Claude Killy je v Grenoblu blestel na belih strminah. V smuku je zmagal z vsega osem stotink sekunde pred rojakom Guyem Perillatom, v veleslalomu pa je bil razred zase. Tako je imel že dve zlati medalji. Vsi so z zanimanjem spremljali, ali lahko z zmago v slalomu ponovi uspeh legendarnega Avstrijca Tonija Sailerja, ki je leta 1956 v Cortini zmagal v vseh treh alpskih disciplinah.

Vreme na progi je bilo zelo slabo. Foto: Guliverimage

Na dan slaloma se je vreme zelo poslabšalo. Na progi je bila gosta megla, kar je pomenilo izredno slabo vidljivost, tekmovalci pa so komaj videli progo. Nekateri so celo želeli, da tekmo preložijo, a organizatorji niso uslišali njihovih želja. Verjetno so na koncu plačali ceno, saj je na tekmi vladal kaos.

V prvem teku je imel Killy po nekaterih zapisih tudi nekaj sreče, saj se je ravno med njegovim nastopom vreme razjasnilo in je po prvem teku vodil, medtem ko je v drugi vožnji odpeljal nekoliko počasneje. Norvežan Hakon Mjoen je bil v drugem teku hitrejši od Killyja, a je bil diskvalificiran zaradi izpuščenih vratc.

Njegovo zmago je lahko ogrozil le še Avstrijec Karl Schranz. Njegov nastop se je zapisal v zgodovino tekmovanja pod petimi krogi, potem ko se je pri 21. vratcih ustavil. Po njegovih besedah mu je pot zaprl skrivnostni mož v črnem, ki naj bi stopil na progo. Njegovo zgodbo so potrdile tri priče, zato so mu sodniki dovolili, da gre še enkrat na start. Odsmučal je vrhunski slalom in postavil najboljši čas. Znan je bil veliki zmagovalec slaloma, medtem pa se je moral Jean-Claude Killy zadovoljiti s srebrom.

Dve uri kasneje je sledil šok

A zgodba se s tem še zdaleč ni končala, pravzaprav avstrijsko veselje ni dolgo trajalo. Dobri dve uri po tekmi je prišla odločitev, ki je pretresla olimpijske igre. Sodniki so sporočili, da je Schranz v drugem teku izpustil 19. vrata, torej dve prej, preden naj bi se na progi pojavil skrivnostni moški. Ker se je napaka zgodila pred domnevno oviro, je bil Avstrijec diskvalificiran, tako da je na koncu zmaga pripadla Killyju.

Avstrijska reprezentanca je bila ogorčena nad nepričakovano odločitvijo. Schranz je trdil, da je bil že pred tem zmeden zaradi osebe na progi, nekateri pa so celo namigovali, da je šlo za francoskega policista ali vojaka, ki naj bi namerno stopil na progo. Francozi so menili, da si je Schranz zgodbo o skrivnostni osebi izmislil šele potem, ko je storil napako.

Schranz po slalomu ni skrival razočaranja. Foto: Guliverimage

Jean-Claude Killy je dva dni slavil, Schranz se ni mogel sprijazniti

Jean-Claude Killy je tako osvojil še tretje zlato in postal francoski junak. Kot je pozneje dejal, je slavje trajalo dolgo. "Zabava je trajala dva dni in pol, ves ta čas pa sploh nisem videl sonca," je razkril Killy.

Schranz po slalomu ni skrival razočaranja in je vztrajal, da mu je na progi pot prekrižal človek v črnem, ki je stopil naravnost predenj, zato se je moral ustaviti. Izgubil je ritem, v izjemno težkih razmerah pa je bilo po njegovih besedah skoraj nemogoče ostati popolnoma zbran. Če je res storil napako na progi, je bila ta po njegovem mnenju posledica osebe na progi, in dal je jasno vedeti, da odločitve sodnikov ne sprejema. Za avstrijske medije je namignil, da je tekma potekala v Franciji in da naj si vsak ustvari svoje mnenje. Schranz pa je še dolgo zatem ostal prepričan, da so mu neupravičeno vzeli olimpijsko medaljo.

