R. P.

8. 5. 2026,
11.05

Po Angliji s petimi udeleženci v LP tudi Španija

Španiji je uspelo, Nemčija potegnila krajšo

Jan Oblak | Jan Oblak bo z Atleticom nastopil v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. | Foto Reuters

Po Angliji si je pravico do (vsaj) petih udeležencev v prihodnji sezoni lige prvakov zagotovila še Španija. To je odlična novica za Jana Oblaka, saj bo lahko ranjeni Atletico v konec sezone krenil razbremenjeno – že štiri kroge pred koncem španskega prvenstva si je namreč zagotovil novo druženje med elito. Še večja evforija je prisotna v Sevilli, kjer se donosen evropski izziv nasmiha petouvrščenemu Betisu. Španija je v neposrednem boju za petega udeleženca lige prvakov prehitela Nemčijo, odločilno prednost pa ji je po napeti drami v Strasbourgu zagotovil vratar Raya Vallecana.

Odkar se je Evropska nogometna zveza (Uefa) odločila, da bo dve najuspešnejši državi v evropskih tekmovanjih nagradila z dodatnim mestom v ligi prvakov, se je med klubsko elito na stari celini vnel velik boj. V tej sezoni gre najbolje angleškim predstavnikom, ki bi lahko letos proslavljali zgodovinski uspeh, saj lahko osvojijo vse tri mogoče lovorike. Arsenal se je uvrstil v finale lige prvakov, Aston Villa v finale lige Europa, Crystal Palace pa v finale konferenčne lige.

Crystal Palace se je v četrtek zlahka uvrstil v finale konferenčne lige.

Angleški koeficient uspešnosti njihovih klubov v Evropi je temu primeren. Z naskokom je najvišji (28.125 točk) v Evropi, najbližji zasledovalec pa je Španija (22.093). Ta se je v boj za drugo mesto, ki še prinaša darilo Uefe v obliki dodatne vozovnice za nastop v ligi prvakov, spustila z Nemčijo (21.785). Odločale so malenkosti, po razpletu v polfinalu evropskih klubskih tekmovanj pa je postalo jasno, da je uspelo Španiji. Nemci bodo ostali praznih rok, na drugo mesto jih ne more popeljati niti zmaga Freiburga v finalu evropske lige in poraz Raya Vallecana v finalu konferenčne lige.

Španija si je tako zagotovila privilegij, čeprav je imela opravka z ne preveč bleščečo evropsko sezono njenih predstavnikov v ligi prvakov. Razen Atletica, ki je v polfinalu namučil topničarje iz Londona, sta se velikana Real in Barcelona poslovila v četrtfinalu, kar je neuspeh za tako eminentna kluba, Villarreal in Athletic Bilbao pa že po ligaškem delu. Nemci so nevarno pritiskali, Freiburgu gre imenitno v evropski ligi, kjer se je uvrstil v finale, a je Bayernu spodrsnilo v polfinalu lige prvakov proti PSG. Odločilen trenutek, po katerem je lahko Španija vključno z Janom Oblakom odpirala penino, se je zgodil na povratni tekmi polfinala konferenčne lige v Strasbourgu.

Augusto Batalla je v sodnikovem podaljšku ubranil kazenski strel nogometašu Strasbourga.

Na njej je istoimenski francoski klub, ki ga veže tesno partnerstvo s Chelseajem, lovil zaostanek proti Rayu Vallecanu (0:1). Prvo tekmo je izgubil v predmestju Madrida z 0:1, nato pa je španski prvoligaš z enakim rezultatom zmagal tudi v Franciji. S tem je zagotovil Španiji dodatne 0,25 točke, ki so povzdignile koeficient na neulovljivo prednost pred Nemčijo.

Osrednji junak je postal vratar Raya. Argentinec Augusto Batalla je v sodnikovem podaljšku ubranil kazenski strel Paragvajcu Juliu Encisu. Če ga ne bi, si Španija še ne bi zagotovila petih udeležencev v ligi prvakov, tako pa je bilo vseh dvomov o tem, ali jih lahko Nemčija še prehiti, hitro konec.

Atletico z eno skrbjo manj

Nogometaši Atletica so bili po porazu v Londonu in izpadu iz lige prvakov zelo potrti. Argentinski čuvaj mreže je tako v četrtek zvečer v dobro voljo spravil tudi izkušenega stanovskega kolega iz Slovenije. Jan Oblak je težko sprejel še eno sezono brez osvojene lovorike. Z Atleticom jo je nazadnje proslavljal leta 2021, ko je postal španski prvak, od takrat naprej pa doživlja bolj ali manj neuspehe. Rane mu bo pomagalo zaceliti spoznanje, da si je po razpletu srečanja v Strasbourgu že zagotovil nastop v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. Atletico je namreč v la ligi na četrtem mestu, kjer ima pred petouvrščenim Betisom deset točk prednosti.

Če bi imela Španija na voljo le štiri vstopnice za ligo prvakov, bi lahko Simeonejeva četa v primeru klavrnih rezultatov še padla na peto mesto in ostala brez evropske elite, tako pa je že jasno, da so si Barcelona, Real, Villarreal in Atletico zagotovili druženje z najboljšimi evropskimi klubi, v boju za peto mesto pa najbolje kaže Betisu. Nekdanji klub Branka Ilića ima štiri kroge pred koncem šest točk prednosti pred Celto iz Viga, še bolj pa zaostajajo Getafe, Athletic Bilbao in Real Sociedad, tako da bi lahko v Sevilli v prihodnji sezoni odmevala himna lige prvakov.

Zgodovinsko slavje navijačev Freiburga, ki se bodo potegovali za prvo evropsko lovoriko.

Zanimivo pa je, da bi lahko pet udeležencev v prihodnji sezoni v ligi prvakov občudovala tudi Nemčija. Če bi Freiburg v finalu lige Europa ugnal Aston Villo, bi se namreč pridružil Bayernu, Borussii Dortmund in še dvema nemškima kluboma, ki se bosta uvrstila na tretje in četrto mesto. Najbolje kaže RB Leipzigu (62 točk), krčevit boj pa velja pričakovati med Bayerjem, Stuttgartom in Hoffenheimom, saj imajo vsi po 58 točk. V bundesligi bo tako dramatično do zadnjega!

