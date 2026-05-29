"Po drugi strani pa je bilo grozno čakati še pol ure," se težkih minut spominja kanuistka na divjih vodah Eva Alina Hočevar, ko je napeto čakala, ali bo prvič v karieri na tekmi svetovnega pokala stopila na najvišjo stopničko.

Eva Alina Hočevar je v svoji karieri dosegla že veliko uspehov, a prvega mesta v svetovnem pokalu do zdaj še ni imela.

Eva Alina Hočevar je v Tacnu poskrbela za poseben mejnik, potem ko je postala prva Slovenka, ki je zmagala na tekmi svetovnega pokala na domači progi, prav tako pa je to njena prva zmaga v svetovnem pokalu. Eva je že prejšnja leta dosegala vrhunske rezultate, ko je bila na tekmah svetovnega pokala trikrat druga in dvakrat tretja.

Sama je priznala, da si boljšega začetka sezone ne bi mogla želeti, prav tako pa sta v domačem Tacnu pred njo še dva tekmovalna dneva. "Če bi me kdo vprašal, ali je to izvedljivo, bi seveda rekla, da je. Ampak zmagati takoj na začetku in biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je res izjemen občutek. Zdi se mi, da mi to daje dodatno motivacijo in energijo za naslednja dva dni. Ne morem obljubiti, kaj se bo zgodilo in kako bom končala, lahko pa obljubim, da se bom vsak dan borila tako, kot sem se danes, in poskušala Sloveniji priveslati še kakšno stopničko."

Neprijetno čakanje

V finalni vožnji je prikazala vrhunsko vožnjo, in ko je videla rezultat na semaforju, si je upala verjeti, kaj to pomeni. Močno je namreč izboljšala rezultat s kvalifikacij. Zavedala se je, da je bila njena vožnja res zelo dobra. "Po drugi strani pa je bilo grozno čakati še pol ure in spremljati nasprotnice. Vedela sem, da je na startu še Jessica Fox. Kakorkoli obrnemo, je najboljša tekmovalka vseh časov v našem športu, in vedela sem, da me lahko premaga. Spremljati njeno vožnjo je bilo zelo čustveno."

Časa za proslavljanje je zelo malo ali skoraj nič

Vseeno nam je 24-letnica razkrila, da kljub zmagi to ni bila sanjska vožnja. Naredila je eno manjšo napako in vedela je, da tekmovalke lahko v primerjavi z njo pridobijo čas. Po drugi strani pa je dobro vedela, da so bili preostali deli proge vrhunski.

Eva prav veliko časa za proslavljanje ne bo imela. Po tekmi jo je čakalo še kar nekaj medijskih obveznosti, potem pa je misli usmerila v sobotno tekmo, ko bo tekmovala v kanuju. "Pravzaprav se priprave začnejo že danes zvečer, jutri pa tekmovanje začnemo že dopoldne. Tako da sledijo regeneracija, večerja, upam, da tudi dober spanec, potem pa jutri znova od začetka."

Pomembno vlogo v njeni karieri igra tudi njena družina. Na fotografiji z očetom Simonom in bratom Žigom Linom.

Z veseljem da podpis, a 45 minut pred tekmo …

Pred finalno vožnjo smo jo videli v družbi očeta, kako si je še zadnjič pogledala progo. Videti je bila zelo osredotočena, čeprav je bilo na tribunah kar nekaj slovenskih navijačev.

"Da, veliko je nekih motenj, ampak sama se poskušam osredotočiti, ker vem, da je moja naloga predvsem to, da odpeljem dobro vožnjo. Zdi se mi, da mi to kar dobro uspeva. Seveda, če si kakšen otrok zaželi podpis, mu ga z veseljem dam. Tudi to me razveseli. Po navadi pa se zadnjih 45 minut pred vožnjo osredotočim samo nase, ker vem, da me to vodi do uspeha," nam je še razkrila Eva Alina, nato pa že odhitela novim obveznostim naproti.

