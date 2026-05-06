Oblak ni skrival razočaranja, sodniške odločitve razvnele tudi Beckhama

Atletico Madrid z Janom Oblakom se je v torek na povratni tekmi polfinala lige prvakov po porazu proti Arsenalu (0:1) poslovil od najelitnejšega evropskega nogometnega klubskega tekmovanja. Čeprav so nogometaši in strokovni štab Atletica po tekmi v en glas, vključno z Oblakom, poudarjali, da so sami krivi za poraz in izpad, pa je v medijih in na družbenih omrežjih močno odmevalo delo glavnega sodnika Daniela Sieberta.

Upanje Atletica iz Madrida, da bi prvič osvojil naslov v ligi prvakov, se je končalo s polfinalnim porazom proti Arsenalu. Na torkovi tekmi, na kateri mu dve odločitvi o morebitnih najstrožjih kaznih v drugem polčasu nista šli v prid. Arsenal je zmagal z 1:0 in se s skupnim izidom 2:1 uvrstil v prvi finale po dveh desetletjih. Atletico se je neuspešno skušal vrniti v finale prvič po letu 2016.

Po mnenju mnogih se je prva sporna odločitev zgodila v 51. minuti tekme. Atletico je iskal izenačenje, ko je na začetku drugega polčasa močno završalo ob dogajanju v kazenskem prostoru Arsenala. Giuliano Simeone je menil, da je bil zaustavljen s prekrškom v kazenskem prostoru. Igralec Atletica je preigral vratarja Davida Rayo in se pripravljal na strel, ko je branilec Gabriel prišel od zadaj in posredoval. Simeone je padel in glasno protestiral pri nemškem sodniku Danielu Siebertu. Po pregledu s sistemom VAR je obveljala sodnikova odločitev na igrišču, da enajstmetrovke ne bo.

"Vse se je zgodilo zelo hitro, a občutek sem imel, da me je v trenutku strela vrgel iz ravnotežja, zato nisem mogel dobro posredovati," je dejal Simeone. "Sodnik si sploh ni šel ogledat posnetka. Enako se je zgodilo pri akciji z Antoniem (Griezmannom, op. p.)," je po koncu tekme dejal nogometaš Atletica.

Odmevna akcija z Griezmannom

Omenjena akcija, po mnenju mnogih najspornejša, se je zgodila pet minut kasneje. Siebert takrat ni dosodil enajstmetrovke po domnevnem prekršku Riccarda Calafiorija nad Antoniem Griezmannom zaradi domnevnega predhodnega prekrška Marca Pubilla nad Gabrielom, ki pa ga po mnenju mnogih ni bilo. Kljub pritožbam na igrišču se nogometaši Atletica po tekmi niso pretirano ukvarjali z delom sodnika. "O sodniku ne bom govoril. Prepričan sem, da je skušal opraviti svoje delo po najboljših močeh, tako kot že na prvi tekmi," je dejal vezist Atletica Koke. "Sam najbolje ve, kako bi moral soditi. Verjamem, da je dal vse od sebe."

Kljub temu so se po tekmi pojavili številni komentarji in polemike strokovnih komentatorjev ter uporabnikov spletnih medijev. Med najglasnejšimi je bil David Beckham, ki je ostro kritiziral sodnika. "Moj bog! To ni prekršek! To ni prekršek! To (štart Calafiorija, op. p.) pa je! Da! Nad Gabrielom ni bilo prekrška!" je drugo akcijo v oddaji Beckham & Friends komentiral nekdanji član Real Madrida.

Neposreden je bil tudi nekdanji nemški nogometaš Matthias Sammer, ki je bil zelo kritičen do vedenja nogometaša Arsenala Gabriela. "Gabriel bi moral danes sodniku podariti svoj dres. Odigral je zelo dobro, a me je s svojim vedenjem v določenih trenutkih spravil ob živce," je dejal nekdanji član Borussie iz Dortmunda.

Mož odločitve je bil na koncu Bukayo Saka. Foto: Reuters

Oblak ni skrival razočaranja

Odločilni in tudi edini gol na tekmi je tako ob koncu prvega polčasa dosegel Bukayo Saka, ki je po obrambi Jana Oblaka ob strelu Vikctorja Gyökeresa v mrežo pospravil odbito žogo. Slovenski vratar je bil tako kot soigralci po srečanju zelo razočaran, priznal pa je, da je napredovala boljša ekipa. "Ekipa, ki zmaga, je vedno boljša ekipa. Čestitke Arsenalu za zmago, seveda smo žalostni in jezni, ampak takšen je nogomet. Če sem iskren, nimam besed, vse skupaj je težko sprejeti. Nismo izkoristili priložnosti," je povedal za Amazon Prime in dodal, da je Atletico v prvem polčasu plačal ceno za preveliko spoštovanje do tekmeca.

"Drugi polčas je bil dober. Morda smo jim v prvem pokazali malo preveč spoštovanja in se bali igrati. Potem smo igrali boljše, ampak ne dovolj, da bi napredovali v finale. Seveda smo zelo razočarani, ampak takšno je življenje," je dodal slovenski vratar.

